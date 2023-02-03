Юрій Великий у новій пародії висміяв Лукашенка, який "вообщє не хотів їхати з Зімбабве"

Гуморист представив нову влучну пародію про візит білоруського диктатора до африканської країни.
Актор Студії "Квартал 95", гуморист Юрій Великий потішив прихильників новою пародією.
Цього разу пародист втілив образ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та показав, як той "вообщє не хотів їхати з Зімбабве".
У новій пародії Великий в образі Лукашенка розповів, як його приймали в африканській країні.
"Ой, як мене там зустрічали. Літак наш приземлився на їхньому найбільшому ультрасучасному аерополі. Ні, я не обмовився. Я знаю який вигляд має аеродром, тому у них там аерополе. Там і літаки можна саджати, і картоплю. Це універсальний майданчик", - розповів "Лукашенко".
Справили враження на білоруського диктатора й "місцеві традиції", яким "Лукашенко" слідував під час зустрічі з президентом Зімбабве: "Ми з ним обмінялися стандартним рукостисканням, дружнім ногопомиттям, та урочистими в обличчяплюваннями".
Розповів "Лукашенко" й про те, якими подарунками очільники країни обмінялися:
"В рамках укріплення наших і без того чудових відносин, для розвитку їхнього сільського господарства я подарував їм трактор. А вони подарували мені опудало лева – певно, в рамках розвитку нашого вітчизняного опудаловодства. Обмін, звісно, не рівноцінний. Знав би що з їхнього боку будуть такі подарунки, подарував би їм опудало трактора", - зізнався "самопроголошений президент".
Великий у пародії розповів, чим Лукашенка пригощали в Зімбабве. Зокрема, білоруського диктатора за уявою гумориста, частували філе мурашки під личинковим соусом та салатом "Піранья під шубою".
Як відомо, у понеділок, 30 січня Лукашенко прибув із офіційним візитом до Зімбабве, аби налагодити економічну співпрацю Білорусі та африканської країни. До слова, Зімбабве - доволі бідна держава Африки. Згідно з відкритими даними, рівень безробіття у цій країні становить 80%, 68% населення живе за межею бідності.
Під час зустрічі Лукашенку на шию надягли "вінок" та влаштували "дикі танці" в аеропорту. Ну а проводжала Лукашенка з Зімбабве до Білорусі нафарбована коза.
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