Юрій Великий у новій пародії висміяв Лукашенка, який "вообщє не хотів їхати з Зімбабве"

Актор Студії "Квартал 95", гуморист Юрій Великий потішив прихильників новою пародією.

Цього разу пародист втілив образ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та показав, як той "вообщє не хотів їхати з Зімбабве".

У новій пародії Великий в образі Лукашенка розповів, як його приймали в африканській країні.

"Ой, як мене там зустрічали. Літак наш приземлився на їхньому найбільшому ультрасучасному аерополі. Ні, я не обмовився. Я знаю який вигляд має аеродром, тому у них там аерополе. Там і літаки можна саджати, і картоплю. Це універсальний майданчик", - розповів "Лукашенко".

Справили враження на білоруського диктатора й "місцеві традиції", яким "Лукашенко" слідував під час зустрічі з президентом Зімбабве: "Ми з ним обмінялися стандартним рукостисканням, дружнім ногопомиттям, та урочистими в обличчяплюваннями".

Розповів "Лукашенко" й про те, якими подарунками очільники країни обмінялися:

"В рамках укріплення наших і без того чудових відносин, для розвитку їхнього сільського господарства я подарував їм трактор. А вони подарували мені опудало лева – певно, в рамках розвитку нашого вітчизняного опудаловодства. Обмін, звісно, не рівноцінний. Знав би що з їхнього боку будуть такі подарунки, подарував би їм опудало трактора", - зізнався "самопроголошений президент".

Великий у пародії розповів, чим Лукашенка пригощали в Зімбабве. Зокрема, білоруського диктатора за уявою гумориста, частували філе мурашки під личинковим соусом та салатом "Піранья під шубою".

Як відомо, у понеділок, 30 січня Лукашенко прибув із офіційним візитом до Зімбабве, аби налагодити економічну співпрацю Білорусі та африканської країни. До слова, Зімбабве - доволі бідна держава Африки. Згідно з відкритими даними, рівень безробіття у цій країні становить 80%, 68% населення живе за межею бідності.

Під час зустрічі Лукашенку на шию надягли "вінок" та влаштували "дикі танці" в аеропорту. Ну а проводжала Лукашенка з Зімбабве до Білорусі нафарбована коза.

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