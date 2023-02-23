Юрій Великий у новій пародії показав "загін Путіна" з бабусь, які вилаяли Байдена за візит до Києва

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий потішив українців новою пародією на так званий "загін путіна" – бабусь, які завжди мають що сказати.

Цього разу бабці істерично відреагували на нещодавній візит президента США Джо Байна до Києва. У пародії Великий показав одразу трьох бабусь, які вилаяли очільника Сполучених Штатів.

"Днями відбулася історична для нашої країни (і істерична для наших "північних сусідів") подія - президент Америки Джо Байден відвідав Київ. Природно, його приїзд не залишився непоміченим і там "за поребриком". Не стали мовчати про це і всім відомі "Загони путіна", - таким підписом супроводив нову пародію Великий.

Юрій Великий, пародія на "Загін Путіна"

"Пенсіонерка" в пародії Великого лає Байдена за те, що він не попросив дозволу в них відвідати Київ:

"Ти гадаєш, ми не знаємо про ці твої нахабні витівки. Ми довго терпіли, Байдене. Коли ти викрутив лампочки у під'їзді, ми мовчали. Коли ти надудив калюжу в ліфті, ми терпіли, бо самі так не раз робили. Навіть коли ти розібрав наш туалет на дрова, ми це проковтнули. Але коли ти приїхав до Києва, Байдене, це остаточно переповнило чашу нашого терпіння. Як ти міг так вчинити? Ти спитав у нас, Байдене?" – каже "бабця".

Водночас "пенсіонерка" зазначила, що їхній "всюдисущий путін" собі "не дозволяє таких вільностей" і якби захотів, то "сів би в свій бункер і за декілька годин вже був би тут":

"Але він, Байден, чомусь не робить цього Байден. Хоча його на Україні всі давно вже чекають у будь якому вигляді, з розпростертими вінками", - говорить "пенсіонерка".

Нагадаємо, нещодавно Юрій Великий зняв пародію на Соловйова, який влаштував істерику через знімки сина-моделі з манікюром.

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