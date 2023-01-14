Юрій Великий у новій пародії в образі Чичеріни висміяв звернення путіністки: "Я – чучело вечірнє"

Актор Студії "Квартал 95", гуморист Юрій Великий потішив українців новою кумедною пародією на злобу дня.

Цього разу в центрі уваги артиста опинилася одіозна російська співачка-путіністка Юлія Чичеріна та її нещодавнє дивне звернення до українців та воїнів ЗСУ. "Ми довго терпіли, коли на Донбасі розстрілювали наших бабусь в городах та електриків на стовпах", "пораджу укропам – здавайтеся, всі ваші гріхи вимерзнуть у наших гулагах", - такі "перли" видає у відео Чичеріна.

У пародії Великий спародіював саму путіністку, поставши у ролику в чорній балаклаві та у пледі з леопардовим принтом.

"Всім привіт. Я чучело вечірнє, ой, Юлія Чичеріна", - почав пародію Великий. Гуморист також обіграв "звинувачення" співачки у розстрілі "бабусь в городах" та "електриків на стовпах":

"Ми довго терпіли, коли на Бомбасі розстленювали наших електриків в городов і бабусь на стовпах. І стовпи на електроплечах бабушків та електричних городників", - каже Великий в ролі Чичеріної.

Юрій також висміяв вкидання російської пропаганди про те, що у Європі їдять корм котів та собак:

"Ви вже докотилися до того, що харчуєтеся кормом для котів. Тих самих котів, яких ви вже давно з'їли, щоб безкарно харчуватися їхнім кормом. Я знаю, про що кажу. Мені розповіли мої друзі з Європи. А у мене їх там, слава богу, не багато, не мало, не скільки", - каже Чичеріна в образі Великого.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю ТСН.ua Юрій Великий розповів, як знімає свої пародії і поділився, як зумів залучити до свого відео про окупанта Ваньку журналіста Володимира Золкіна.

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