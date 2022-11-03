Юрій Великий у новій пародії висміяв фейки Кремля про українських "бойових комарів" і біолабораторії

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий зняв нову пародію, у якій посміявся із фейків російської влади про "біологічну зброю" та "бойових комарів".

На відео актор перевтілився у представника РФ в ООН Василя Небензю, який на своєму нещодавньому докладі спантеличив заявами про створення біолабораторій в Україні. За спиною Небензі Великий зобразив ще одного представника російської делегації, якому ніяково від безглуздих заяв представника РФ.

"Постійний представник Росії при ООН Небензя розсмішив світову спільноту черговими казками про наміри України та Заходу. Що нібито у березні на Херсонщині росіяни знайшли три безпілотники з ємностями, які можуть "поширювати заражених комарів". Ну що ж, підкинемо Небензі ще кілька ідей для його наступних спітчів", - підписав своє відео на YouTube Великий.

У пародії актор також додав до промови свого героя доповідь про протитанкових гнид, диверсійно-розвідувальних блох, протипіхотних черв'яків та іншу "повзучу зброю".

"У цій же лабораторії було виявлено інкубатор з виробництва агресивно-тактичних равликів, здатних нести на собі будиночок, повністю наповнений вибухівкою. У документах зазначено, що випробування вибухонебезпечних равликів почалися ще 2012 року, щоб за 10 років равлики встигли доповзти до лінії фронту" - пожартував Великий.

Актор у образі Небензі також розповів про спеціально навчених курок, які приносять снаряди бійцям артилерії, а також про особливих жуків-гнойовиків.

"У знайдених документах також згадується про створення спеціального загону жуків-гнойовиків, які здатні котити та перевертати нашу бойову техніку задніми лапками, натякаючи на те, з чого вона зроблена", - сказав "Небензя".

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