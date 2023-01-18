Юрій Великий у новій пародії висміяв Лукашенка, який розхвалив білоруську аптечку

Актор Студії "Квартал 95", гуморист Юрій Великий підняв настрій українцям своєю черговою актуальною пародією.

Цього разу пародист втілив образ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який не так давно передав російським військам партію білоруських аптечок, які нібито "кращі за натовські".

У новій пародії Лукашенко в ролі Великого особисто протестував білоруські аптечки та показав їхній вміст. Тож, "Лукашенко" представив "диво медикаментозного складання" під назвою "білоруська аптечка", а скорочено "Бєлапчка".

"Почнемо з упаковки. Пакет-маєчка. Дуже зручно, я рахую. Коли треба – пакет, коли треба – маєчка. Надійний, водонепроникний, а, головне, мухонепролітаємий. Екологічно чистий. Розкладається у ґрунті швидше, ніж учасник спецоперації , який не встиг цією аптечкою скористатися", - каже "самопроголошений президент Білорусі".

Нова "білоруська аптечка", розповідає "Лукашенко" в ролі Великого, містить іконку, а задля зупинки крові, на відміну від натовської аптечки з турнікетом, містить подорожник: "Тільки ж його, перш ніж прикласти, треба послинявкати. Але й цей момент тут передбачений. Ось, будь ласка, флакончик зі слиною. Вітчизняного виробництва. У нас зараз цим займається гомельська слиноферма", - розповідає "Лукашенко".

Також у "білоруській аптечці" є заспокійливе – "настоянка Валер'янича".

Нагадаємо, два тижні тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вручив російським військам, які розташовані на полігоні Обуз-Леснівський, партію "білоруських аптечок", які начебто "кращі за натовські".

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