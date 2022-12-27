Юрій Великий у новій пародії показав жалісливий дзвінок Рогозіна до Путіна після поранення у сідниці

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий у новій пародії покепкував з ексголови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який під час святкування дня народження у Донецьку отримав порання у сідниці.

На відео актор показав дзвінок пропагандиста до Путіна з проханнями забрати його в Москву, адже у Донецьку та Ростові-на-Дону його прооперувати не зможуть. Але спочатку "Рогозін" намагався пояснити, куди ж отримав поранення.

"Мені потрапили прямо, скажімо, у центр прийняття рішень. Ні, не в голову. Коли я головою рішення приймав? Потрапили у те місце, де при мені "Роскосмос" знаходився. Коротше, потрапили у те місце, куди вас Медведєв цілував після третьої інавгурації", - пожалівся пропагандист.

Але, як показав Великий, Путін не збирається рятувати свого прибічника та радить йому змінити прізвисько "батут" на "друшляк".

"Виходить, що ти тепер штопаний батут? Ти що таке кажеш, двохочковий? Погода зараз нельотна. Що я, хмари розжену? Ти теж не порівнюй свою дупу з днем перемоги. Мені і так вистачає, що останній наш парад тільки із цим і асоціювався! По-перше, міняй свій позивний з "батут" на "друшляк", а по-друге, ми щось придумаємо. В крайньому випадку буде в тебе трудолюбива резинова дупа", - дали відповідь Рогозіну.

Після Путіна до Рогозіна зателефонував власник ресторану, в якому одіозний росіянин святкував свій день народження та нагадав, що Рогозін не розплатився за стіл та дівчат за викликом.

Читайте також: