Юрій Великий у пародії висміяв Лаврова, який шукав туалет на саміті ОБСЄ у Швеції

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий потішив прихильників черговою порцією відмінного гумору.

Артист зняв нову пародію, у якій цього разу висміяв очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. В центрі пародії Великого опинився інцидент з Лавровим, якому довелося шукати туалет під час саміту Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Швеції. На туалет міністр жалівся 7 грудня на форумі "Примаковские чтения" в Москві.

Юрій продемонстрував, як саме "Лавров" намагався пояснити, навіщо йому туалет:

"Я в них дипломатично поцікавився, де я можу тут хвіст припідняти. Вони мене не одразу зрозуміли. Довелося пояснювати інакше. Кажу, ну де я тут можу так би мовити кілечко "Краківської" приховати, ну, відкласти сірожине тістечко, ну, провідати Тімура Кізякова де я можу. Де у вас тут оркестрова яма, хочу продути свій трамбон", - поділився "Лавров".

За "півгодини перемовин" Лаврову показали туалет з літерами WC. "Я запитав, а це для дам чи для джентльменів?". Мені сказали: "У нас все спільне". Я не повірив. Але це, насправді, було так. Ви не уявляєте, наскільки це не по-людськи. Просто не по-людьски", - пародіює Великий Лаврова.

У "гендерно-нейтральному" туалеті "Лавров" з трьох кабінок помітив, що в двох жінки, а перевірив, нахилившись і подивишивсь. "Зайшов я до вільної кабінки. Зняв, вибачте за подробиці, штани, потім підштаники, потім колготи, шорти і труси", - поділився "Лавров".

"Міністр" каже, що "хотів випустити на волю руський дух, щоб русью пахло". Втім, жінки у сусідніх кабінках "Лаврову" це зробити заважали. Разом з тим "міністр" навів приклад гарних туалетів у Росії: "У нас по всій країні, на кожній зупинці вздовж дороги стоїть зрозумілий, сучасний дерев'яний туалет. Все просто і зрозуміло. Одна яма, одна дірка, одна попа. І ніхто тебе не бентежить, окрім запаху. Зате зроблений цей туалет з любов'ю. Про що свідчить вирізане на двері сердечко. Це вам одразу і свіже повітря і одразу можна заглянути, чи є там хтось", - розхвалив "Лавров".

Нагадаємо, раніше Юрій Великий насмішив пародією на Путіна, який не так давно поспілкувався нібито з матерями вбитих окупантів.

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