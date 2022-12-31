Юрій Великий в образі Володимира Зеленського привітав читачів ТСН.ua з Новим роком

Актор Студії "Квартал 95", гуморист та пародист Юрій Великий на прохання ТСН.ua привітав усіх українців з прийдешнім Новим роком 2023.

Під час інтерв'ю з журналістами сайту Великий поділився, що образ нашого президента Володимира Зеленського – один з його найулюбленіших. Тож саме в образі керманича нашої країни Великий звернувся до читачів сайту ТСН.ua:

"Вільний народе незламної країни! Шановні глядачі, читачі, глядачечки, читачечки. Шановні українці. Я хочу привітати всіх вас з прийдешнім Новим роком. Я хочу побажати всім нам миру, нашої скорішої перемоги, а вона обов'язково настане! Я хочу побажати всім здоров'я, терпіння, наснаги, мужності, твердості. Нашим збройним силам – влучності, останнім часом вони дуже дають нам багато приводів для того, щоб ми усміхалися і були в гарному настрої. Один лише Енгельс 2 чого вартує. І, звісно, я хочу побажати всім любові до рідних, близьких, любовідо нашої країни. Все буде добре. Слава ЗСУ! Слава Україні" – сказав в образі Зеленського Великий.

Нагадаємо, раніше Юрій Великий розповів, як йому вдалося залучити до своєї пародії про окупанта Ваньку та його дружину Настю журналіста Володимира Золкіна, який допитує полонених російських військових.

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