Юрій Великий в образі Зеленського у кавері на "Скоро вже буде Пасха" розповів, що чекає на російських окупантів

Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Великий у Великдень потішив прихильників новою пародією.

Сьогодні, у світле свято гуморист постав в одному зі своїх улюблених образів – президента України Володимира Зеленського.

У відео, яким Великий поділився на своєму YouTube-каналі, пародист в образі Зеленського вітає українців з Великоднем. А тим, у кого немає нічого святого і хто не дає нам повернутися до мирного життя, "президент" адресував особливе привітання".

"Зеленський" за допомогою пісні "Скоро вже буде Пасха" маленької зірки ТіkTok Матвія Бруса, розповів, що чекає на російських окупантів:

"Скоро вже контрнаступ і скоро зробимо з вас тут сардельки, шашличок, ковбаску", - співає "Зеленський".

Своєю чергою, шанувальники висловили захоплення новою пародією Великого, у якій він показав не лише очільника нашої країни, а й Олексія Арестовича, Бориса Джонсона та інших: "Юрію, безмежно вам дякуємо за те, що ви випускаєте чудові та смішні ролики!", "Суперово і оптимістично! Слава Україні", Юрію, це геніально і, як завжди, талановито!".

Нагадаємо, нещодавно Юрій Великий спародіював Ані Лорак та її ганебне інтерв'ю російській журналістці, де співачка-зрадниця назвала війну в Україні "ситуацією, що склалася".

Читайте також: