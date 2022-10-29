Юрій Великий з густою бородою та в береті обстібав Рамзана Кадирова у новій пародії

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий у своїй новій пародії обстібав скандального очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Зокрема, у новому відео Великий торкнувся нещодавньої заяви дон-дона, у якій той закликав мобілізованих росіян не скаржитися на нестачу автоматів, а здобувати їх у бою.

У пародії Великий з'явився в образі Кадирова – з пишною бородою та в береті. Спочатку актор обстібав певні проблеми з вимовою слів у дон-дона:

"Що сказати. Зараз в Росії відбувається часткова молілібізакція. Я хочу звернутися до всіх частково мамабензированих, зараз, хвилину, малолізеброваних. Знов не то. Маловазелінових, як же це слово, малобізонових, малобрезентових. Мобілалізованих. Нарешті вироговнив", - сказав "Кадиров".

Також "скандальний голова Чечні" попросив росіян "припинити записувати "плачучі" відео про те, що вони отримали якісь "ржачні" автомати, чи що їм не видали військову форму":

"Кожен справжній чоловік має зробити три речі в житті: побудувати будинок, посолити дерево та виростити військову форму. А якщо не можеш виростити військову форму, піди на фронт та забери військову форму того, хто зміг виростити. Адже як йдеться у мудрому прислів'ї: "Венік, відік, Віцин", тобто "Прийшов, побачив, забрав форму, подибіл". Хочу зазначити, що вам всім дуже пощастило. Ви всі, можна сказати, шашличники. Ой, щасливчики. Не кожному у житті випадає такий шанс. Отримав повістку, приїхав на полігон, пройшов три дні навчання, потрапив до Херсону, повернувся додому у пакеті. Романтика блін. Можете не переживати. Всі пакети якісні, виготовлені в Пакетстані. З пореул, полеурелевітана. Це, зараз. З пюрелюлякебаба, з полеур, полеуреле… Коротше, з чорної клейонки", - ледь впорався з вимовою "Кадиров".

Шанувальники вкотре зазначили, що Великий їм дуже подобається як актор і в нього круто виходять перевтілення: "Юрій, геній перевтілення! Лише у вашому виконанні я це можу слухати. Уперше слухала повністю. Справжнього – ніколи!", "якби не було вказано, що це пародія, я була впевнена, що це оригінал, бо було відчуття огиди. Вищий клас акторської майстерності", "Юрію, ви неперевершений! Дотепність зашкалює! Що не фраза – то маса позитивних емоцій!".

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