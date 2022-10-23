Юрій Великий з макіяжем спародіював росіянку, яка збирає на тепловізори, аби військові не мерзли

Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Великий потішив прихильників новою кумедною пародією.

Так, актор обстібав звернення російської блогерки, яка збирає гроші на тепловізори для російських військових, аби вони на фронті не мерзли.

У відео Великий, пародіюючи блогерку, з'являється з макіяжем у рожевій кофтиниці. Блогерка у ролі Великого каже, що у неї, окрім тепловізорів, є цілий список того, що треба закупити:

"Ще нашим хлопцям дуже потрібні дрони. Воно й зрозуміло. Вони там давно без жінок, тому збираємо грошенята на дрони, щоб вони могли дронити на передку. Якщо зберемо більше грошенят, то, окрім передка, ще й на задок хлопцям відправимо. Їм же на задку, напевно, також хочеться подронити", - каже "блогерка".

Також "дівчина" говорить, що її друзі збирають зараз гроші на нову партію іранських дронів "Кікабідзе". Окрім того, "блогерка" збирає й на прибори нічного бачення: "Якщо залишаться грошенята, то докупимо ще прилади ранкового, денного та вечірнього бачення. Зрозумійте, нашим хлопцям потрібно бачити цілодобово", - каже "блогерка".

Окрім того, "дівчина" зазначила, що ще потрібні "бакалаври", які на голову одягаються, та засоби "гієни", можливо мається на увазі корм для тварин.

А от квадрокоптери, вважає "блогерка", потрібні військовим аби "коптити квадратну рибу". Також блогерка поцікавилася, де можна придбати якісну "дермобілизну".

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