Юрій Великий із макіяжем спародіював "щасливу російську матір", яка проводжає синів на війну в Україні

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий із макіяжем та накладним волоссям зробив дотепну пародію на "щасливу російську матір", яка проводжає двох своїх синів воювати в Україні.

Новим кумедним роликом актор поділився на своєму YouTube-каналі.

"Пародія на інтерв'ю однієї з російських матерів, яка досить позитивно проводжала своїх двох синів до України. Згадується прекрасна фраза "Розумом росію не зрозуміти", - підписав ролик Великий.

На відео актор в образі росіянки показав, як радісно вона відправляла своїх синів гинути в Україні.

"Двох синів проводжаю. Якщо з ними щось трапиться, двох нових народжу. У нас прізвище Іванови, то буде два нових Іванових", - сказала "росіянка".

Також Великий пожартував, на що родина окупанта планує витратити "дві виплати" за мобілізованих синів.

"Два зуби поміняю. А решту вже витратили. Дрова купили дерев’яні. Щоб узимку грубку топити, у нас у селі тільки так і топлять. Газ не провели, обіцяли, два роки очікую", - пожартував актор.

Нагадаємо, у минулій пародії Юрій Великий постібав представника РФ у ООН, які розповідав про "бойових комарів".

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