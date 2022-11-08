Юрій Великий із макіяжем спародіював "щасливу російську матір", яка проводжає синів на війну в Україні

Актор надихнувся відео, де росіянка розповідає про мобілізованих синів.
Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий із макіяжем та накладним волоссям зробив дотепну пародію на "щасливу російську матір", яка проводжає двох своїх синів воювати в Україні.
Новим кумедним роликом актор поділився на своєму YouTube-каналі.
"Пародія на інтерв'ю однієї з російських матерів, яка досить позитивно проводжала своїх двох синів до України. Згадується прекрасна фраза "Розумом росію не зрозуміти", - підписав ролик Великий.
На відео актор в образі росіянки показав, як радісно вона відправляла своїх синів гинути в Україні.
"Двох синів проводжаю. Якщо з ними щось трапиться, двох нових народжу. У нас прізвище Іванови, то буде два нових Іванових", - сказала "росіянка".
Також Великий пожартував, на що родина окупанта планує витратити "дві виплати" за мобілізованих синів.
"Два зуби поміняю. А решту вже витратили. Дрова купили дерев’яні. Щоб узимку грубку топити, у нас у селі тільки так і топлять. Газ не провели, обіцяли, два роки очікую", - пожартував актор.
Нагадаємо, у минулій пародії Юрій Великий постібав представника РФ у ООН, які розповідав про "бойових комарів".
Читайте також: