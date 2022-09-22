Юрій Великий зняв кумедну пародію на Шойгу, який коментує часткову мобілізацію в РФ: "На нас всіх чекає повна "мобилизадница"

Цього разу Юрій Великий у своїй пародії обіграв звернення міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

І розпочав виступ Шойгу в ролі Великого з пропозицією до ЗМІ розпочати "пресную" конференцію і ставити свої раніше погодженні запитання. Коментуючи часткову мобілізацію в РФ "Шойгу" говорить:

"Якщо не проведемо зараз часткову мобілізацію, на нас чекає повна "мобилизадница". Хоча чого приховувати, вона і так на нас всіх чекає. Адже, як правильно вам збрехав Володимир Володимирович, ой, сказав, іншого виходу в нас нема. Є лише вхід. І на жаль, останнім часом входимо не ми, а в нас", - сказав Шойгу в ролі Великого.

Також "Шойгу" хизується, що за весь час "спецоперації" з російських солдат загинуло "лише якихось 5937 осіб і з кожним днем ця цифра все менша". А от у противника, каже "Шойгу" все набагато гірше – вони нібито знищили 100 тисяч українських військових і це лише за вчора.

На запитання, тоді навіщо мобілізувати 300 тисяч росіян, якщо в Україні втрат всього шість тисяч, "Шойгу" говорить:

"Це проста арифметика. Беремо 300 тисяч, ділимо на кількість втрат, отримуємо цифру 50. Два по 50, це вже соточка, а сто помножене на п'ять – це не багато ,не мало – півлітра. Звідси висновок – після пресконференції йдете в магазин, берете півлітра і самі в цьому розбираєтесь".

Також "Шойгу" відповів, кого призовуть першою чергою: "Першою чергою підуть служити ті, хто хоче, і особливо ті, хто не особливо хоче. А інші за бажанням, а побажання у нас одне – щоб пішли всі".

Шойгу в ролі Великого радить йти у військкомати, дивується, чого боятися: "Пішов собі, віддав швидко життя за Росію і живи собі спокійно, ніхто тебе в цьому пакеті чіпати вже не буде".

Нагадаємо, що 21 вересня під час свого звернення, російський президент Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію в РФ.

Після відповідного президентського указу міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що на війну в Україні буде призвано 300 тисяч новобранців.

Читайте також: