Юрій Великий зняв кумедну пародію на Тищенка, який виправдовується за поїздку до Таїланду

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий не оминув увагу скандальну поїздку народного депутата Миколи Тищенка до Таїланду.

Так, у своїй новій пародії гуморист показав, як політик виправдовується за поїздку за кордон під час війни. На відео Великий постав у костюмі оголеного загорілого торса на тлі готелю з басейном та попивав коктейль.

"Я народний депутат України дев'ятого скликання Микола Тищенко, позивний "Катлєта", хочу пояснити ситуацію, яку зараз активно педалюють усілякі педалюги. Тут дехто розганяє зраду, начебто я втік з країни. Це повна маячня. Я зараз знаходжуся в країні. (Як ця країна називається, там де я зараз? Таїланд? А українською як це буде? Тежтаїланд? – звернувся до свого помічника "Тищенко"). Я зараз знаходжуся в Тежтаїланді і нікуди з відси тікати не збирався", - говорить на відео Великий в образі Тищенка.

Не оминув у своїй пародії гуморист і поїздку Юлії Тимошенко до Дубаї. Великий в образі Тищенка скаржиться, що про неї всі мовчать, а його розкритикували.

"Всі постійно говорить про "батальйон Монако", але ніхто чомусь не згадує про "тероборону Дубаї", яку міцно тримає наш побратим (хоча ні, побратим – це не вірно), наша посестрим, у який позивний "Бабуля". Хтось каже, що ми втекли до безпечних місць, а я вам наведу статистику. Щороку у всьому світі від падіння кокосів з пальм на голови туристів гине до 150 людей. Як бачите, тут також є пальми. Тому моє життя під загрозою 24/7, але про це комусь вигідно мовчати", - йдеться на відео.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Юрій Великий зняв чимало пародій. Однак, не завжди всі дублі вдалі та потрапляють до кінцевого відео. Днями пародист показав один із таких кадрів.

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