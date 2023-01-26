Юрій Великий зняв пародію на дуже "змістовну" розмову Оскара Кучери і Юрія Дудя

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий не оминув увагою скандальне інтерв'ю журналіста Юрія Дудя з пропутінським актором Оскаром Кучерою.

Так, у своїй новій пародії Юрій Великий показав, що "не увійшло в кадр" тригодинного інтерв'ю – рівно стільки спілкувалися Дудь і Кучера. Великий втілив одразу два образи і майстерно передав емоції обох.

"Напевно, всі вже бачили (або хоча б чули) про найкрутіше інтерв'ю, яке Юрій Дудь взяв у Оскара Кучери. Не писатиму свої відчуття від побаченого, вони збігаються з більшістю адекватної аудиторії. Скажу лише, Дудь – красень. Я особисто переглядав це інтерв'ю тричі… Загалом близько чотирьох днів. Вперше – для загального розвитку, вдруге – вивчаючи Кучеру, а втретє – придивлявся до Дудя. Результат ви можете переглянути в цій пародії", - підписав відео Великий.

Пародист вдало показав, як проросійський Кучера, який підтримує криваву політику Путіна, ухиляється від відповідей і не може пояснити своєї позиції і Дудя, який від всього, що чув, відверто був шокований.

Своєю чергою, юзери високо оцінили талант пародиста Великого: "Треба бути дуже розумним та талановитим, щоб так правдиво показати тупість персонажа. Дякую Юрію за миті радості та сміху у цей тяжкий час", "Це просто супер! Навіть тривалість пародії та марення "Кучери", якого несе, дає повне відчуття оригіналу. Ви – талант!", "Юрію, ви справді великий. Ця пародія – просто бомба! Замість трьох годин за сім хвилин сказано все!".

Нагадаємо, раніше Юрій Великий у своїй пародії висміяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який показав вміст білоруської аптечки, яка "краща за натовську".

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