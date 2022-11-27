Юрій Великий зняв пародію на Лукашенка, якого Росія хоче ліквідувати

Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Великий підняв настрій українцям черговою пародією на злобу дня.

Після того, як у публічному просторі заговорили про те, що російська військова розвідка хоче ліквідувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, Великий припустив, де може ховатися білоруський диктатор.

У новій пародії Юрій Великий показав Олександра Лукашенка, який ховається за шторами. Коли помічник самопроголошеного президента запитує у нього, що він там робить, той відповідає:

"На мене готується замах. Україна і Польща під керівництвом розвідки НАТО хочуть мене ліквідувати і потім звинуватити у цьому Путіна. Путін мені на саміті ОДКБ натякнув, що мені потрібно бути обачним і бути пильним стосовно своєї безпеки", - вважає "Лукашенко".

Коли "білоруський диктатор" запитав у помічника, чого той прийшов, він відповів що приніс йому поїсти, бо Лукашенко не виходить з кабінету три дні:

"Ви вже три дні не виходите з кабінету, я вам поїсти приніс. Ваше улюблене. Деруни і варена картопля, фарширована смаженою картоплею", - озвучив помічник.

Лукашенко з недовірою спочатку наказав помічнику скуштувати першому їжу:

"От проклята натівська розвідка – знає мої слабкі боки. Ну нічого. Я їм не McDonalds якийсь. Мені поміж булочок шматок м'яса просто так не впхнеш. Їж давай. Куштуй. Починай з дерунів. Що ти робиш, хто так деруни їсть. Негайно прибери виделку. Руками бери. Молодець. Куди ти його одразу в рот. У сметану спочатку вмокни", - почав давати "Лукашенко" майстерклас помічнику з вживання картоплі.

"Бачу деруни ти з'їв. Тепер давай картопельку варену уплітай. Стій, ну що ти робиш. Пальці після дерунів спочатку оближи, неможна смаки змішувати. Та нє, картоплю вже виделкою їж. М'якенька, так? Як я це люблю. У мене враження, що вони не отруїти мене хочуть, а втопити у власній слині", - каже білоруський диктатор.

Нагадаємо, днями актори Студії "Квартал 95" Юрій Великий та Настя Оруджова зняли кумедну пародію на окупанта Ваньку та його дружину. Російський військовий повідомив дружині, що його виміняли з українського полону на єнота.

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