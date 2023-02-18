Юрій Великий зняв пародію на Соловйова, який влаштував істерику через знімки сина-моделі з манікюром

Актор Студії "Квартал 95", гуморист Юрій Великий не припиняє тішити українців влучними пародіями.

У свіжій пародії Великий показав російського пропагандиста Володимира Соловйова, який в істериці відреагував на свого сина. Як стало відомо, син путініста у Лондоні працює моделлю і не нехтує манікюром та макіяжем.

І якщо в своїй промові Соловйов запевняв, що його син вже три роки навчається в російському вузі, то Соловйов, якого зіграв Великий, не став заперечувати той факт, що хлопець займається моделінгом у Великій Британії:

"Що означає, що мої діти призивного віку досі не на спецоперації? Ви що, взагалі, рибний суп їли такі запитання мені ставити? Та мій син, Соловйов Данило Володимирорудольфович вже давно перебуває в зоні спеціальної модельної операції. Мій син вже три роки, як марширує подіумами Лондона у лакованих шкіряних чоботах. Та він одним своїм від'їздом з цієї країни зробив більше для цієї країни, ніж хто будь з вас", - каже "Соловйов".

"Пропагандист" запевняє, що на "загниваючий захід" його син поїхав з важливою місією:

"Ви думаєте, він поїхав туди, на цей загниваючий захід, тому що йому так там подобається? Помиляєтеся. Він поїхав туди як справжній патріот, щоб віддати священний борг своєму батьку. А сума там, повірте, не маленька. І, як розумієте, не в рублях", - пояснює "Соловйов".

А коли "пропагандист" попросив вивести фото його сина на екран, щоб всі могли подивитися який вигляд має справжній російський богатир, то не впізнав сина:

"Що це за чайний гриб ц жіночій перуці? Що це за кокер-спаніель в окулярах. Кого ви мені показуєте? Що це за губошльопанець нетрадиційної зовнішності? Хто це взагалі? А, це мій син? Симпатичний".

Юрій Великий спародіював Соловйова

На інше фото у "Соловйова" була не менш емоційна рекація:

"Я попросив фото мого сина а не цієї паучихи. Що це за чорна вдова після спарювання? А, це теж мій син? Симпатичне.. не впізнав. А його ніхто не мусить впізнавати, бо "російський розвідник" мусить бути безособовий", - пояснив "Соловйов" і додав, що його син шпіонить у Лондоні на користь росії.

Юрій Великий спародіював Соловйова

"Соловйов" також побідкався, що йому довелося зробити багато фінансових операцій, щоб у сина була можливість зробити безліч пластичних операцій, щоб "стати схожим на цих випещених загниючих єврогейців".

Нагадаємо, днями Юрій Великий зняв пародію на вдову "героя Новоросії", якій спочатку дали, а потім забрали шубу.

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