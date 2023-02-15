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Юрій Великий зняв пародію на вдову "героя Новоросії", якій спочатку дали, а потім забрали шубу

Юрій Великий зняв пародію на вдову "героя Новоросії", якій спочатку дали, а потім забрали шубу

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
2 хв
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Юрій Великий зняв пародію на вдову "героя Новоросії", якій спочатку дали, а потім забрали шубу

Юрій Великий

Гуморист показав, що шубою справа не закінчилася.

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий підняв настрій українцям новою влучною пародією.

Гуморист спародіював вдову "героя Новоросії", яка отримала ношену шубу в обмін на вбитого на повномасштабній війні чоловіка. У ролику Великий постає в образі дружини загарбника з шубою в руках.

"Дякую організації КВН – Комітет вдовєй Новоросії за таку неочікувану підтримку. Дуже символічно що сьогодні, у таке свято, День закоханого Валентина, всім жінкам нашої республіки, у яких чоловіки не повернулися зі спецоперації, подарували такі цінні подарунки. Мій чоловік, також Валентин, або як я його завжди ласкаво називала, Валянок, у житті не купив би мені таку шубу. А тепер, коли він вже не в житті, у мене з'явилася така розкішна шуба, у якій, я впевнена, мені буде дуже легко знайти собі нового чоловіка-валянка", - каже "вдова" окупанта.

Та, як відомо, після знімань у вдів "подарунки" відібрали. Тож Великий уявив, що замість шуб жінкам ще могли роздати. Приміром, комусь вручили куртку:

"Сталася маленька проблема. Справа в тому, що як нам пояснили організатори, шуби дарують тим, у кого не повернулося двоє чоловіків. А оскільки у мене не повернувся лише один, мені належить куртка. Ось така симпатична, якісна, майже нова. Тому я хочу подякувати організації НКВД – це Нєунивающій Комітет Вдовєй ДНРії за таку нечікувану підтримку", - дякує "вдова"  образі Великого.

Та, як виявилося, й куртки відібрали. А замість них комусь дали светри.

"Як пояснили організатори, куртки, які нам випадково подарували, призначалися жінкам із незаможних родин. А оскільки ми з сімей ніфіганезаможних, організатори вирішили, що нам буде достатньо і светра. Хочу подякувати ФСБ – це Федерація сімей бамбаса за таку несподівано відчутну підтримку", - зазначила "вдова".

Після светру були шкарпетки. Врешті "вдова" залишилася без свого верхнього одягу, який в неї забрали "організатори".

Нагадаємо, що на початку лютого вдовам ліквідованих колабарантів з окупованого Донбасу так звані "волонтери" роздали намародерені шуби. Своєю чергою, вдови були щасливі такому обміну – шубу за чоловіка, і щиросердно дякували за "неочікуваний подарунок". Та, як з'ясувалося, після знімань у вдів шуби забрали.

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Дата публікації
Перегляди
1145
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