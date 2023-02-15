Юрій Великий зняв пародію на вдову "героя Новоросії", якій спочатку дали, а потім забрали шубу

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий підняв настрій українцям новою влучною пародією.

Гуморист спародіював вдову "героя Новоросії", яка отримала ношену шубу в обмін на вбитого на повномасштабній війні чоловіка. У ролику Великий постає в образі дружини загарбника з шубою в руках.

"Дякую організації КВН – Комітет вдовєй Новоросії за таку неочікувану підтримку. Дуже символічно що сьогодні, у таке свято, День закоханого Валентина, всім жінкам нашої республіки, у яких чоловіки не повернулися зі спецоперації, подарували такі цінні подарунки. Мій чоловік, також Валентин, або як я його завжди ласкаво називала, Валянок, у житті не купив би мені таку шубу. А тепер, коли він вже не в житті, у мене з'явилася така розкішна шуба, у якій, я впевнена, мені буде дуже легко знайти собі нового чоловіка-валянка", - каже "вдова" окупанта.

Та, як відомо, після знімань у вдів "подарунки" відібрали. Тож Великий уявив, що замість шуб жінкам ще могли роздати. Приміром, комусь вручили куртку:

"Сталася маленька проблема. Справа в тому, що як нам пояснили організатори, шуби дарують тим, у кого не повернулося двоє чоловіків. А оскільки у мене не повернувся лише один, мені належить куртка. Ось така симпатична, якісна, майже нова. Тому я хочу подякувати організації НКВД – це Нєунивающій Комітет Вдовєй ДНРії за таку нечікувану підтримку", - дякує "вдова" образі Великого.

Та, як виявилося, й куртки відібрали. А замість них комусь дали светри.

"Як пояснили організатори, куртки, які нам випадково подарували, призначалися жінкам із незаможних родин. А оскільки ми з сімей ніфіганезаможних, організатори вирішили, що нам буде достатньо і светра. Хочу подякувати ФСБ – це Федерація сімей бамбаса за таку несподівано відчутну підтримку", - зазначила "вдова".

Після светру були шкарпетки. Врешті "вдова" залишилася без свого верхнього одягу, який в неї забрали "організатори".

Нагадаємо, що на початку лютого вдовам ліквідованих колабарантів з окупованого Донбасу так звані "волонтери" роздали намародерені шуби. Своєю чергою, вдови були щасливі такому обміну – шубу за чоловіка, і щиросердно дякували за "неочікуваний подарунок". Та, як з'ясувалося, після знімань у вдів шуби забрали.

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