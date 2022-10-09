Юрій Великий зняв пародію з Золкіним та показав російського Ваньку під час інтерв'ю в полоні

Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Великий підняв настрій українцям своєю новою пародією.

Ще більше фанати актора зраділи, коли побачили в новій пародії Юрія Великого знаменитого журналіста Володимира Золкіна, який беруть інтерв'ю в полонених окупантів.

У свіжому фрагменті Великий з'являється у вже знайомому глядачам образі – російського окупанта Ваньки, який опинився в українськомк полоні. Золкін телефонує дружині Ваньки, яку зіграла акторка "Жіночого Кварталу" Настя Оруджова.

Коли журналіст повідомляє їй, що у нього гарні новини для неї і її чоловік Іван Йоптанахов у полоні, вона відповідає: "Він загинув? Він загинув у полоні? А, живий… А коли він загине? Ви б могли дізнатися? Я просто собі вже "Lada" придивилася таку червоненьку, під колір нігтів. А їх всього лише дві залишилось. Вони тут взагалі як гарячі пиріжки розлітаються".

Коли Золкін передає слухавку "Ваньці" і той повідомляє дружині, що він в полоні, жінка відповідає: "Чуєш, набери мене будь ласка після 7 вечора, я просто зараз на манікюрі". Окупант спантеличений каже: "Настя, ти що, дурна? Яке після 7. Я ж тобі кажу, я в полоні на Україні". Жінка каже: "А я в салоні на манікюрі, я сюди місяць чекала, щоб потрапити. Важко записатись".

Коли Ванька каже, що він вже взагалі-то місяць, як перебуває в полоні, Настя зазначає: "А, тому від тебе вже цілий місяць не було речей".

Нагадаємо, раніше Юрій Великий у новій пародії на російського терориста Гіркіна висміяв мобілізацію в РФ.

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