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Юрій Великий зняв смішну пародію на Медведчука, якого повернули Путіну

Юрій Великий зняв смішну пародію на Медведчука, якого повернули Путіну

Дата публікації
Перегляди
1257
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Юрій Великий зняв смішну пародію на Медведчука, якого повернули Путіну

Юрій Великий

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий представив нову кумедну пародію і цього разу обіграв звільнення Віктора Медведчука.

Так, у новій пародії Юрій Великий потролив тему того, що одіозного політика Віктора Медведчука  визволили з українського полону і повернули до його кума, президента Росії Путіна.

Відео починається з того, що Медведчук у ролі Великого телефонує дружині Оксані Марченко і просить її звернутися до президента Туреччини Ердогана, аби той вплинув на його повернення до України.

"Медведчук" сидить у підвалі в футболці в чорно-білу смужку і чекає на кума. Коли ж до нього виходить "Путін", "Медведчук" йому каже, що він живий і здоровий, поки що.

"Володенько, все не так, як ти гадаєш. Я їм нічого не сказав. Просто сидів, і мовчки кивав. Пісню оцю дурну мене змушували співати "Путін – кум мой, лалала", але я не заспівав. Володенько Володенькович, там звісно жах був. Я так на тебе стукав, ой, я так за тобою сумував. Володенько ми з тобою пройшли вогонь, воду та дизельні труби",  говорить Медведчук у ролі Великого.

Політик каже, що може допомагати Путіну і бути його правою рукою - так само десь безглуздо бовтатися, як і вона.

"Володенько, а що зі мною буде? У мене буде інша спеціальна операція? Яка? Що мені відріжуть?" – каже у відео "Медведчук".

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону було визволено 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. І це при тому, що спочатку російська сторона не хотіла міняти Медведчука.

Згодом у СБУ та ГУР розповіли, навіщо Росія обміняла Медведчука і як його можуть використати.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1257
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