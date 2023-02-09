Юрій Великий зняв смішну пародію на неадекватну російську бабцю, яка кричала "за расію-матушку"

Зірка Студії "Квартал 95", гуморист Юрій Великий потішив українців черговим кумедним відео.

Цього разу артист у новій пародії втілив образ неадекватної російської бабці, яка посеред вулиці голосно кричала, що "ідьот война за расію-матушку". Великий уявив, що залишилося за кадром цього дивакуватого ролика.

У відео з бабцею, жінка верещала біля магазину, у пародії Великого дія відбувається о 3 ночі біля алкогольного маркету. Коли перехожий запитав, чому бабця кричить вночі і цим будить людей, вона протяжно прокричала, що їй не продають алкоголь. Після спілкування з неадекватною бабцею, кричати почав й перехожий. Пізніше жінка з вікна гукнула, щоб бабця була тихіше, а згодом й сама почала кричати.

Врешті, ролик завершується протяжним криком усіх дійових персонажів.

Юзери подякували Великому за цю пародію і за те, що підіймає бойовий дух українців: "Юрію, сподіваюся у вас голос не сів... і ми скоро побачимо черговий шедевр! Браво!", "Без жартів. Сміявся так, що зі стільця ледь не впав. Ось вони які – справжні артисти!", "Сиджу одна і регочу в голос! Юро, ти незрівнянний! Це ж треба так цю бабку обіграти!".

Нагадаємо, не так давно Юрій Великий у пародії висміяв Лукашенка, який "вообщє не хотів їхати з Зімбабве".

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