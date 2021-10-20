Юрія Дудя оштрафували за пропаганду наркотиків в інтерв'ю з українським блогером

В інтерв’ю блогер розповів про свій досвід вживання заборонених речовин.
Відомого блогера-мільйонника та журналіста Юрія Дудя оштрафували за пропаганду наркотиків в інтерв'ю.
Так, на Юрія поскаржилась "Ліга безпечного Інтернету". Вони заявили, що у двох його інтерв’ю з українським блогером Івангаєм та скандальним репером Моргенштерном є місце пропаганді наркотиків. До слова, у відео музикант та блогер розповідали про свій досвід вживання заборонених речовин
Зюзінський районний суд провів психолого-лінгвістичну експертизу у справі Дудя. Після чого, В ході розслідування Юрія таки оштрафували на 100 тисяч рублів за пропаганду наркотиків, пише Telegram-канал Mash.
Зауважимо, в липні Дудь просив закрити справу у зв'язку з відсутністю складу злочину. За його словами, в інтерв'ю він закликав утриматися від вживання заборонених речовин. Перед обговоренням наркотиків Дудь завжди попереджає глядача про їхню шкоду, зазвичай починаючи розмову анонсом "Наркотики - зло. Не вживайте їх".
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