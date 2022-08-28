Юрко Юрченко емоційно звернувся до Івана Дорна, який заспівав про Україну: "Пішов нах*й, Ванька"

Виконавець Юрко Юрченко, який зараз боронить Україну на передовій у складі добробату "Карпатська Січ", не зміг втримати емоцій, коли почув нову пісню Івана Дорна. До Дня Незалежності співак записав українськомовний трек "Нескорена", у якому заспівав про любов до України.

Однак Юрченко вважає, що цього недостатньо, аби довести свою відданість країні. На своїй сторінці у Facebook лідер гурту "Юркеш" написав гнівне звернення до Івана.

Музикант натякнув на минуле співака, який до повномасштабної війни успішно будував кар’єру в Росії. Юрченко закликав Дорна взяти до рук зброю та стати на захист батьківщини.

"Нічне. На нулі. Не сплю після важкого дня. Побачив на свою голову Дорна з піснею українською мовою. Ти зізнаєшся в любові до України?! І що? Нічого до того не було? Мені ще пам‘ять не відшибло від постійних прильотів. Автомат до рук і на передову кров‘ю своєю змивати ганьбу. А так - пішов нах*й, Ванька, і всі інші з тобою му*аки", - написав у своєму дописі Юрченко.

Зазначимо, що зараз Іван Дорн дає благодійні концерти поза межами України. Нещодавно співак зробив внесок майже у півмільйона гривень на допомогу українцям.

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