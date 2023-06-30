Юрко Юрченко опинився в лікарні: "Майже повністю втратив слух"

Лідер гурту "Юркеш" Юрко Юрченко опинився в лікарні через втрату слуху.

Музикант налякав шанувальників світлиною з перев'язаною головою та під крапельницею на лікарняному ліжку. Як розповів Юрченко в Facebook, під час одного зі своїх концертів він раптово перестав чути. Варіантів, чому так могло статися, у артиста декілька.

"Бетховен 2.0. На благодійному концерті в Києві для "Сталевих жінок Азову" майже повністю втратив слух (аж незручно, що не на "нулі", там і голосніше бувало). Такий собі прикольчик для професійного музиканта. Можливо перевтома, акубаротравма, наслідки минулих прильотів...", - поділився Юрко.

Юрко Юрченко / Фото: facebook.com/Yurcash

Тепер, за словами музиканта, йому довелося скасувати усі свої найближчі виступи та поїздки до повного одужання. Зараз Юрко перебуває на стаціонарному лікуванні. Попри хворобу музикант не втрачає оптимізм та навіть бачить певні плюси в цьому.

"Мінуси: Всі найближчі концерти і важливі поїздки відмінив. І шумить і гуде, тріщить, як порваний динамік. Від різкого співу пташки шугаюсь, наче від пострілу. Та й в тональність не попадаю. Плюси: Не чую єресь, яку ще несуть навколо на мертвому язику ненависного народу. Інтенсивна терапія на стаціонарі, тому вірю в позитивний прогноз лікування і в наших крутих ескулапів, що загнали мене сюди силоміць і бережно вливають мені в вуха і в вени "вітамінки", - написав Юрченко.

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни в Україні лідер гурту "Юркеш" взяв до рук зброю та став на захист нашої країни. Зараз Юрченко також продовжує давати благодійні концерти на підтримку побратимів.

Читайте також: