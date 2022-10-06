Юрко Юрченко пригадав, як розплакався на передовій під час розмови з 10-річним сином

Музикант зізнався, що син його розчулив, коли сказав, який подарунок хоче на день народження.

Лідера гурту "Юркеш" Юрко Юрченко пригадав, як 10-річний син змусив його плакати.

Так, вчора, 5 жовтня, у молодшого сина артиста був день народження. Музикант, який нині служить на передовій, зателефонував хлопчині, аби привітати та дізнатися, що ж йому подарувати. Відповість сина розчулила Юрченка.

Син Юрка Юрченка / Фото: facebook.com/Yurcash

"Телефоную: "- Бро (ми так спілкуємось) шо хочеш на день народження!? - Вертайся живим…" Плачу і радію, що маю таких діток! І мрію, щоб наступним поколінням ніколи вже не довелося робити тої брудної роботи, яку ми маємо зараз! Люблю! Обіймаю! Але подумай, що привезти тобі на день народження: ігрові навушники чи трофейного танка", - зазначив у Facebook артист.

Юрко Юрченко з родиною / Фото: facebook.com/Yurcash

Зазначимо, Юрко Юрченко на початку повномасштабної війни пішов захищати країну від російських окупантів. Музикант нині перебуває на передовій у складі добробату "Карпатська Січ". Виконавець розповідав, що на фронті трапляються різні ситуації. Одного разу Юрко потрапив під ворожий обстріл та прощався навіть з життям. Тоді хтось здав ворогу місце перебування українських захисників, і загарбники відкрили по ним вогонь.

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