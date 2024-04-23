Юрушева на рідкісних фото показала помітно підрослих доньок і сина-красеня від першого шлюбу

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – бізнесвумен Єлизавета Юрушева – показала одразу трьох своїх помітно підрослих дітей та розповіла про особливості їхніх характерів.

Зокрема, у Лізи поцікавилися, які відмінності вона помічає між сином та доньками. Бізнесвумен не стала приховувати, а зізналась, що їхні характери взагалі не схожі між собою. Син Юрушевої Даніель експресивний та має свою позицію. Тим часом Наташа більш спокійна та слухняна, а молодша донечка Ганна, за словами бізнесвумен, то взагалі ураган.

"Ой, вони взагалі в мене три різні особистості. Якщо Даня такий більш експресивний, зі своєю позицією, то Татусик більш спокійна, слухняна, а Нюшка взагалі ураган. Вони дуже різні. Тому це дуже весело! Я раніше говорила, що це залежить від виховання, але ні", - зазначила Юрушева.

Син та донька Єлизавети Юрушевої / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Бізнесвумен поділилася, що в неї склалось таке враження, ніби діти вже народилися з певними особливостями характеру, а виховання лише доповнює їх.

"У мене таке відчуття, що вони приходять уже з якимись налаштуваннями. І ти потім вихованням тільки доповнюєш", - зізналась бізнесвумен.

Єлизавета Юрушева з доньками / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Зазначимо, Єлизавета Юрушева виховує трьох дітей. 2005 року вона народила сина, коли перебувала у шлюбі з чоловіком-іноземцем. 2015 року на світ з'явилася донька Юрушевої Наташа, а 2022-го – Анна. Батько дівчаток – другий чоловік Єлизавети Олександр Скічко.

Нагадаємо, нещодавно Єлизавета Юрушева приїжджала до Києва. Бізнесвумен показувала, як із чоловіком проводила час у столиці.

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