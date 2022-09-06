Юрушева ніжно привітала Скічка з річницею шлюбу та вперше показала фото з їхнього весілля

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева, розповіла про свято в їхній родині.
У понеділок, 5 вересня, Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко відсвяткували "дерев'яне" весілля, як у народі називають п'яту річницю шлюбу.
З цієї нагоди Юрушева на своїй сторінці в Instagram адресувала ніжні слова чоловікові і подякувала йому за те, що він є:
"Рівно п'ять років тому я мала один із найщасливіших днів у житті – я вийшла заміж за чоловіка моєї мрії. Сьогодні я хочу вкотре сказати дякую, що ти є, що ти з'явився в моєму житті і перетворив його на казку, про яку я завжди мріяла. Дякую тобі за те, який ти батько, вони завжди знають, що поруч із ними супергерой! Дякую тобі за те, що навіть нас поділяють тисячі кілометрів, я відчуваю, що ти поряд", - звернулася до чоловіка Юрушева.
Єлизавета додала, що готова казати коханому щодня "так", оскільки через п'ять років їхнього шлюбу вона так само шалено його кохає.
Також щаслива Юрушева вперше поділилася романтичними кадрами з їхнього зі Скічком весілля.
Нагадаємо, що 24 квітня Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко стали батьками. У пари народилася донька. Дівчинка з'явилася на світ у Відні, куди Єлизавета виїхала з початком повномасштабного вторгнення рф до України. Для Єлизавети та Олександра новонароджена дівчинка стала першою спільною дитиною. Бізнесвумен виховує сина Даніеля та доньку Наталію від попередніх стосунків.
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