Юрушева ніжно привітала Скічка з річницею шлюбу та вперше показала фото з їхнього весілля

У понеділок, 5 вересня, Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко відсвяткували "дерев'яне" весілля, як у народі називають п'яту річницю шлюбу.

З цієї нагоди Юрушева на своїй сторінці в Instagram адресувала ніжні слова чоловікові і подякувала йому за те, що він є:

"Рівно п'ять років тому я мала один із найщасливіших днів у житті – я вийшла заміж за чоловіка моєї мрії. Сьогодні я хочу вкотре сказати дякую, що ти є, що ти з'явився в моєму житті і перетворив його на казку, про яку я завжди мріяла. Дякую тобі за те, який ти батько, вони завжди знають, що поруч із ними супергерой! Дякую тобі за те, що навіть нас поділяють тисячі кілометрів, я відчуваю, що ти поряд", - звернулася до чоловіка Юрушева.

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета додала, що готова казати коханому щодня "так", оскільки через п'ять років їхнього шлюбу вона так само шалено його кохає.

Також щаслива Юрушева вперше поділилася романтичними кадрами з їхнього зі Скічком весілля.

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, що 24 квітня Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко стали батьками. У пари народилася донька. Дівчинка з'явилася на світ у Відні, куди Єлизавета виїхала з початком повномасштабного вторгнення рф до України. Для Єлизавети та Олександра новонароджена дівчинка стала першою спільною дитиною. Бізнесвумен виховує сина Даніеля та доньку Наталію від попередніх стосунків.

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