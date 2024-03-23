Юрушева показала підрослу доньку від Скічка і привітала її з 9-річчям

Українська бізнесвумен, дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка Єлизавета Юрушева розповіла про свято в їхній родині.

Сьогодні, 23 березня, старшій доньці зіркового подружжя Наталі виповнюється 9 років. З цієї нагоди зіркова мама на своїй сторінці в Instagram поділилася рідкісними кадрами з підрослою дівчинкою і привітала її з днем народження.

У фотоблогу Юрушева розмістила зворушливі кадри, на яких обіймає доньку, а юна іменинниця у руках тримає святковий букет з рожевих троянд:

Єлизавета Юрушева з донькою / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

“Моя улюблена чарівна дівчинка, сьогодні тобі вже 9 років! Ти у мене дивовижна! Лише ти могла мріяти про те, аби на свій день народження поїхати на збори до Варшави і танцювати з 7 ранку! Я впевнена, що всі твої мрії збудуться, бо ти у мене сильний воїн з добрим світлим серцем і постійною усмішкою на обличчі. Мені завжди бракуватиме слів, аби передати наскільки сильно я тебе люблю. Ти – наша супер дівчинка! Supergirl Дякую, що обрала мене і тата бути твоїми батьками”, - підписала фотографії Юрушева.

Єлизавета Юрушева з донькою / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета Юрушева з донькою / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Своєю чергою шанувальники знаменитої родини долучилися до привітань і побажали дівчинці багато теплих слів:

З іменинницею. Вона така чудова! Хай життя буде до неї добрим і привітним

Захоплююсь нею щоразу

Вітаю красунечку.Нехай росте здоровенька та щасливенька, а всі всі мрії стануть реальністю

Єлизавета Юрушева з родиною

Нагадаємо, раніше Єлизавета Юрушева захопила кадрами зі своїм старшим сином від ексчоловіка, австрійського бізнесмена. Бізнесвумен похизувалася 16-річним сином-красенем Даніелем.

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