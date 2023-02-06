Юрушева розповіла про свій перший день навчання в університеті у 35 років: "У мене був ступор"

Бізнесвумен розповіла, як їй взагалі дається навчання.
Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка - бізнесвумен Єлизавета Юрушева – поділилася подробицями свого навчання в університеті.
Зокрема, 35-річна Ліза стала знову студенткою першого курсу. І першого ж дня навчання Юрушева мала розповісти свою історію для інших студентів та викладачів. Як зізналась знаменитість, спочатку їй було неймовірно складно, адже вона просто не знала, що сказати.
"У мій перший день навчання в університеті мені потрібно було встати і представитися перед усім класом. Перед людьми, які взагалі мене не знають треба було розповісти свою історію: чому я тут, чому вирішила змінити професію і піти навчатися у свої 35. Тоді я відчула себе маленькою дівчинкою, яка не знала що сказати, у мене був такий сильний ступор, бо ще рік тому в мене було ідеальне життя з ідеальною роботою, і я не думала нічого змінювати. Але в моє життя, в життя моєї країни прийшла війна, яка вмить перевернула все на 360 градусів. Тому я встала і сказала все, як є", - поділилася Ліза.
Юрушева також зізналась, що й саме навчання їй дається нелегко. Бізнесвумен розповіла, що взагалі нічого поки не тямить у сфері fashion-дизайну, утім прагне це опанувати.
"Зараз мені таки випала можливість піти і навчатися малювати, кроїти, шити. Я не знаю, що з цього вийде, але вже зараз я дуже вдячна за цей досвід. Мені дуже складно поки все дається, я плачу з цими олівцями в руках, бо я це не вмію і ніколи не робила те, чому зараз щодня вчуся, але я сама прийняла це рішення, сама захотіла і хочу цей шлях пройти!" – додала Ліза.
Нагадаємо, Юрушева вирішила у свої 35 років знову піти навчатися. Другу вищу освіту Єлизавета здобуває в університеті Marangoni у сфері fashion-дизайну, адже це була дитяча мрія бізнесвумен.
Читайте також: