Юрушева розповіла про свій перший день навчання в університеті у 35 років: "У мене був ступор"

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка - бізнесвумен Єлизавета Юрушева – поділилася подробицями свого навчання в університеті.

Зокрема, 35-річна Ліза стала знову студенткою першого курсу. І першого ж дня навчання Юрушева мала розповісти свою історію для інших студентів та викладачів. Як зізналась знаменитість, спочатку їй було неймовірно складно, адже вона просто не знала, що сказати.

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"У мій перший день навчання в університеті мені потрібно було встати і представитися перед усім класом. Перед людьми, які взагалі мене не знають треба було розповісти свою історію: чому я тут, чому вирішила змінити професію і піти навчатися у свої 35. Тоді я відчула себе маленькою дівчинкою, яка не знала що сказати, у мене був такий сильний ступор, бо ще рік тому в мене було ідеальне життя з ідеальною роботою, і я не думала нічого змінювати. Але в моє життя, в життя моєї країни прийшла війна, яка вмить перевернула все на 360 градусів. Тому я встала і сказала все, як є", - поділилася Ліза.

Юрушева також зізналась, що й саме навчання їй дається нелегко. Бізнесвумен розповіла, що взагалі нічого поки не тямить у сфері fashion-дизайну, утім прагне це опанувати.

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Зараз мені таки випала можливість піти і навчатися малювати, кроїти, шити. Я не знаю, що з цього вийде, але вже зараз я дуже вдячна за цей досвід. Мені дуже складно поки все дається, я плачу з цими олівцями в руках, бо я це не вмію і ніколи не робила те, чому зараз щодня вчуся, але я сама прийняла це рішення, сама захотіла і хочу цей шлях пройти!" – додала Ліза.

Нагадаємо, Юрушева вирішила у свої 35 років знову піти навчатися. Другу вищу освіту Єлизавета здобуває в університеті Marangoni у сфері fashion-дизайну, адже це була дитяча мрія бізнесвумен.

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