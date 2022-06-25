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Юзери розділилися щодо звернення Полякової до Зеленського дати Білоцерківській громадянство України: Ніка відповіла

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Юзери розділилися щодо звернення Полякової до Зеленського дати Білоцерківській громадянство України: Ніка відповіла

Ніка Білоцерківська / Фото: instagram.com/belonika

Російська журналістка та авторка кулінарних книг Ніка Білоцерківська відповіла на хейт користувачів в Мережі.

Так, подруга блогерки, відома українська співачка Оля Полякова звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням надати їй українське громадянство.

Ніка, яка живе у Франції, активно підтримує Україну. Вона засуджує війну, яку розв'язала РФ, та у своїх соцмережах розповідає про жахіття, які творять окупанти.

Фоловери сторінки Полякової в Instagram прокоментували звернення співачки. Деякі юзери підтримали ініціативу Олі, а деякі доволі гнівно відреагували.

  • Яке громадянство росіянам? Ви зовсім там подуріли?
  • Громадянство України - це не печиво, яке можна роздавати росіянам, які втікали з країни і не знають куди зараз податись і у яких, можливо, трішки свербить совість. Оля, ваша позиція дуже сильно розчаровує. Джонсон, Куніс, Джолі, Пітт зробили для України точно не менше, чому ви не пропонуєте дати громадянство і їм?
  • Нехай краще живе в іншій країні. В Європі, Америці, будь-де… І нехай їй там буде добре. Але до нас не треба їхати
  • Ви вже подуріли всі! Нема добрих москалів. Крапка
  • Давайте будемо роздавати громадянство, як квиток на потяг

Сама ж Вероніка не змовчала та відповіла на хейт користувачів. Білоцерківська попросила юзерів не нервувати, оскільки може отримати громадянство на "абсолютно законних підставах і навіть у спрощеному порядку - за правом народження в Одесі і тому що в неї там проживає частина родини".

"Не витрачайте нерви, я нічого ні в кого не прошу", – додала вона.

© instagram.com/polyakovamusic
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, блогерка Софія Стужук у сльозах повідомила, що її кинув бойфренд. Також вона вперше показала його обличчя.

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