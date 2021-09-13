З акробатами та фаєршоу: Камалія показала, як помпезно відсвяткувала 8-річчя двійнят

Артистка влаштувала дітям справжнє свято.

Українська співачка Камалія 6 вересня відсвяткувала день народження своїх двійнят Арабелли та Мірабелли.

А минулими вихідними з нагоди 8-річчя дітей артистка влаштувала гучне свято. На нього були запрошені як і діти, так і дорослі. Виконавиця разом з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром оформила все великою кількістю кульок, була й фотозона з діснеєвськими принцесами.

Знамениті батьки запросили гімнастів, акробатів, а ввечері на присутніх чекало видовищне фаєршоу.

Роль ведучої зіркова мама взяла на себе. Також цікаво, що Камалія не стала запрошувати виступити когось з виконавців. Артистка особисто протягом свята давала концерт.

Як зізналися шанувальники, якби не йшлося про те, що це святкування 8-річчя двійнят, то захід можна було сміливо назвати бенефісом Камалії. Вона виконала практично весь свій репертуар, враховуючи хіт 90 " В стиле техно".

Нагадаємо, раніше Камалія у купальнику насмішила фото, де з дітьми та чоловіком обмазана багнюкою. Артистка пригадала, яким було для неї це літо.

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