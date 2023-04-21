З Алека Болдвіна зняли звинувачення у вбивстві українки Галини Гатчінс

Однак це рішення не звільняє актора від кримінальної відповідальності.

З американського актора Алека Болдвіна зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки родом з України Галини Гатчінс під час знімань стрічки "Іржа".

Представник зірки Люк Нікас зазначив, що його адвокати "закликають до належного розслідування фактів та обставин цієї трагічної події", пише BBC.

"Це рішення не звільняє Болдвіна від кримінальної провини, і звинувачення можуть бути пред'явлені повторно. Наше подальше розслідування триватиме", – йдеться у заяві прокурорів Нью-Мексико Карі Моррісі та Джейсона Льюїса.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

Зазначимо, що з боку звинувачення була висунута заява, у якій сказано, що за останні декілька днів у справі з'явилися нові факти, які потребують подальшого розслідування.

Тим часом, представник продюсерської компанії Rust Movie Productions повідомив CNN, що Алек Болдвін, який є продюсером стрічки "Іржа", через півтора роки після трагедії поновлює знімання картини. Знімання розпочалися цього четверга, 20 квітня.

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Нагадаємо, що 21 жовтня 2021 року під час знімань вестерну "Іржа" сталася трагедія. Під час репетиції Алек Болдвін з реквізитної зброї випадково застрелив операторку Галину Гатчінс. Зброя виявилася заряджена бойовим патроном.

Читайте також: