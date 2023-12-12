З Анною Кошмал трапився несподіваний курйоз в Одесі: "Ми дізналися найгірше"

Українська акторка Анна Кошмал розповіла про несподіваний курйоз, який з нею трапився в Одесі.

Загалом, до міста артистка вирушила з Києва 11 грудня, аби відіграти виставу. Однак поїздка від самого початку пішла не за планом. Спочатку Анна запізнилася на потяг, але все ж таки доїхала до Одеси. На ранок у знаменитості було чимало планів, однак вона їх всі проспала.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"День під назвою "Все пішло не за планом" номер два. Звісно, все не так критично, як вчора (11 грудня – прим. ред.), я не запізнилася. Проте, знаєте, на ранок в Одесі в мене завжди купа планів, як мінімум прокинутися, гарно попрактикуватися, позайматися, привести себе до ладу, сходити до магазинів, сходити до моря, почитати…Але знаєте що? Я прокинулася о першій годині дня. На телефоні купа повідомлень, я не встигла нічого. Я прокинулася й одразу йду на обід", - поділилася в Instagram Анна.

Однак це виявилося не найгіршим. Всі костюми, які були необхідні театральній трупі для вистави, просто не доїхали до Одеси. Як зізналась Анна, вони з колегами не знали, в чому виступати.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Це ще не все. На обіді ми дізналися найгірше. Ми дізналися, що наші костюми на виставу "Вірні дружини" не приїхали і нам немає в чому грати. Як вам такий ретроградний Меркурій?" – обурилася артистка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Все ж таки акторки знайшли вихід із ситуації. Артистки для вистави підібрали інші костюми. На сцені театру Анна Кошмал з'явилася у синій блискучій спідниці та корсетній блузці.

"Ми не розгубилися і знайшли собі нові луки на вечірню виставу", - зазначила акторка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал перебувала на гастролях. Коли знаменитість повернулася до Києва, то на неї чекав приємний сюрприз. Чоловік акторки зробив їй коштовний подарунок.

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