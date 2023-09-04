З Артемом Пивоваровим трапився курйоз у прямому ефірі: співак "заснув" на інтерв'ю

Тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров потрапив у курйоз у прямому ефірі.

Кумедна ситуація трапилася в ефірі "Сніданку з 1+1", у якому співак разом колегами Надею Дорофєєвою, Юліє Саніною та Іваном Клименком наживо з Варшави розповідали про новий сезон вокального шоу.

У момент, коли інші судді ділилися своїми враженнями від учасників та їхніх виступів, Пивоваров прикрив очі та наче задрімав на якусь мить. Мабуть, на стані артиста далася взнаки втома від постійних гастролей та активних знімальних днів.

Розбудила колегу Надя Дорофєєва, яка жартома штовхнула його в плече та розсміялася. Артем з усмішкою відреагував на ситуацію, посміявся та продовжив спілкуватися з ведучими.

Тренери європейського сезону Голосу країни розповіли, як знімають новий сезон шоу у Варшаві

Зазначимо, що 3 вересня глядачі вже познайомилися з першими учасниками європейського сезону "Голосу країни". Редакція сайту ТСН.ua пильно стежила за першим випуском вокального шоу та поділилася усіма подробицями у матеріалі.

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