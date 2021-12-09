З чоловіком Наді Дорофєєвої Дантесом сталася біда: "Лежав непритомний у ванні"

Артистка не на жарт розхвилювалася через коханого.

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з фанами моторошною історією, яка сталася з її чоловіком Володимиром Дантесом.

Днями подружжя побувало на гучній вечірці з нагоди 32-річчя режисерки Таню Муіньо і там, певно, дуже добре повеселилося.

"Було супер весело. У Вови, наприклад, від танців лопнули його шкіряні штани, причому так, що права штанина від ширинки вирішила відокремитися. Це мало дуже смішний вигляд. О 1:30 ми вже лягли спати", почала розповідь Дорофєєва.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес мали такий вигляд на вечірці Муіньо / instagram.com/nadyadorofeeva

А потім артистка поділила історію від імені свого та чоловіка:

"Вова: "О 8:30 ранку я вирішив стати в туалет. Забігаючи наперед, скажу, що після гулянок рекомендую робити це сидячи. Розплющую очі — чомусь плаче Надя, я весь мокрий, і все це заважає мені спокійно заснути, як і якась величезна шишка на потилиці". Надя: "О 8:30 мене будить сильний гуркіт, я схоплююся - Вови поруч немає. Забігаю в туалет і бачу його, що лежить непритомний на кахлі. Я кинулася його приводити до тями, але він лише тихенько стогнав. Я поливала його водою, била по щоках, намагалася підняти і в якийсь момент він просто завмер і перестав видавати звуки. Тут я навіть не хочу описувати, про що я думала…" – чесно зізналася Дорофєєва.

Від нервів Надя навіть забула телефон швидкої, а коли згадала і почала дзвонити "Вова встав і просто пройшов повз неї і ліг у ліжко".

"Вова: "Надя не могла заспокоїтися, тим самим заважала мені заснути, як і нудота, яка з'являлася щоразу, коли я повертався". Надя: "Загалом у лікарні нам сказали, що у Вови струс середньої тяжкості. Лікарі були добрі, як і вечірка", - поділилася Дорофєєва.

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