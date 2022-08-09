"З Днем початку деокупації Криму": реакція зірок на вибухи в Новофедорівці

У кримській Новофедорівці лунають потужні вибухи на військовому аеродромі "Сакі", де перебувала російська авіаційна техніка.

Зокрема, вибухи в окупованому Криму одразу ж почали коментували українці. Так, низка українських політиків та посадовців відреагували на це.

Також й зірки шоубізнесу не стрималися: вони висміяли російських окупантів та вчергове нагадали, чий Крим.

Так, українська співачка Камалія показала відео, на якому видно потужні вибухи. Знаменитість із сарказмом прокоментувала, що в окупованому Криму ще ті зараз "феєрверк ". Також знаменитість подякувала Збройним силам України.

"Гарний феєрверк у Криму. Слава ЗСУ!" – зазначила Камалія.

Співачка Даша Астаф'єва тішиться, що на військовому аеродромі, де була розташована російська техніка, стався вибув. Також артистка зазначила, що її повеселила людей у Криму.

"Дивлюся, як воно горить, і сміюся… Пожежні машини приїжджають, люди метушаться…", - прокоментувала Даша.

Даша Астаф'єва про вибухи у Криму / Фото: instagram.com/da_astafieva

Акторка Ксенія Мішина прокоментувала реакцію російських пропагандистів. Вона зазначила із, що вони можуть не перейматися і йти на пляж.

"Все гаразд, люди, йдуть всі… на пляж", - з гумором зазначила акторка.

Ксенія Мішина про вибухи у Криму / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Співачка Аліна Паш зазначила, що саме так для Криму почалася деокупація.

"З Днем початку деокупацію Криму", - наголосила артистка.

Аліна Паш про вибухи у Криму / Фото: instagram.com/alinapash

Ведучий Володимир Остапчук зазначив, що його теж потішили вибухи у Криму. Утім, він зазначив, що треба подякувати ЗСУ донатами. Остапчук також вкотре нагадав росіянам, що Крим – український.

"Життя – це яскравий спалах. Гарячі тури до Криму, виходить", - з гумором відреагував ведучий.

Володимр Остапчук про вибухи у Криму / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, 9 серпня у кримській Новофедорівці лунають потужні вибухи на військовому аеродромі РФ. Туристи та місцеві жителі поспіхом залишають пляжі в районі бвибухів.

У Міноборони РФ традиційно заявили, що на аеродромі в Новофедорівці начебто "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи.

Читайте також: