З довгою бородою та в окулярах: у Мережі з'явилося нове фото Олега Винника

У Мережі з'явилося нове фото співака Олега Винника, який зараз перебуває у Німеччині.

Знімком артиста поділився чоловік співачки Оксани Білозір, військовослужбовець ЗСУ Роман Недзельський.

Він опублікував серію світлин, де прозвітував про роботу волонтерів. Серед них є скриншот під час спілкування відеозв'язком з Винником. У кадрі виконавець постав з довгою бородою у сонцезахисних окулярах та чорній кепці.

Олег Винник та Роман Недзельський / Фото: facebook.com/nedzelskiy.roman

Як зазначив Недзельський, співак допоміг волонтерам доправити зламаний автобус із гумдопомогою із Вроцлава до Кракова на станцію техобслуговування.

"Велика подяка Олегу Виннику не за методичну, а матеріальну допомогу в організації логістики та ремонту. Сподіваюся, наші майстри швидко впораються з поломкою, і ми своїм ходом найближчим часом доставимо необхідний вантаж на передову для перемоги", – прокоментував захисник.

Нагадаємо, нещодавно адвокатка Олега Винника ексклюзивно розповіла ТСН.ua про те, що зараз зірка лікується в одній з клінік Німеччини. Проблеми зі здоров'ям у нього розпочалися ще до війни, через які артисту навіть довелося скасувати кілька концертів. За кордоном виконавець шукає необхідний для бійців транспорт та відправляє його на фронт.

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