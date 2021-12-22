З Джамалою, Логаєм та Мєшковим: Олена Шоптенко показала, як гучно відсвяткувала 34-річчя

Танцівниця влаштувала вечірку у київському барі.
Головна хореографиня шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко днями відсвяткувала день народження.
Так, 21 грудня знаменитості виповнилося 34 роки. Артистка вирішила не чекати вихідних і влаштувала гучну вечірку в одному з київських барів. У цей день іменинниця зробила своє фірмове укладання та вбралася у чорну сексісукню.
На свято Олена запросила зіркових колег та учасників "Танців". Зокрема, серед списку гостей були Джамала, Артур Логай, Анна Кареліна, Юрій Мєшков та Аліна Лі.
Компанія влаштувала запальні танці у закладі.
А Джа заспівала іменинниці традиційну Happy Birthday To You.
Не обійшлося і без тортику.
Як зізналася Шоптенко, востаннє так гучно вона святкувала своє 20-річчя.
"Знадобилося всього 14 років для того, щоб повторити. Спасибі усім, хто був поруч", – написала вона.
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