З гурту "Антитіла" намагалися через суд стягнути мільйони гривень та знищити їхні пісні

Музиканти гурту "Антитіла" поділилися, як так звані "патентні тролі" намагалися незаконно відсудити у них мільйони гривень та знищити їхні три пісні, поки учасники колективу захищали країну від російських окупантів на Харківському напрямку.

Зокрема, в Instagram артисти розповіли, що житель Луцька Сергій Лапковський у змові з волинськими патентними повіреними, юристами та музичним експертом, композитором Тиможинським запатентував "ноту Ля" та її фізичні й акустичні властивості. Опираючись на це, вони хотіли через суд стягнути з "Антитіл" чималу суму коштів за те, що ті нібито застосовували цей патент у трьох піснях, а також вимагали видалити треки зі всіх цифрових майданчиків та заборонити музикантам їх грати.

Однак 6 лютого суд став на бік артистів та відхилив позов так званих "патентних тролів".

Фото: instagram.com/antytila_official

"Сюр всього цього процесу ще більше здивував у липні 2022 року, коли учасники гурту "Антитіла" були в одній з найгарячіших точок війни на півночі Харківщини, троль Лапковський в цей момент писав заяви до суду про "Зміну предмету позову", намагаючись збільшити свій заробіток, прив'язуючись до нового курсу долара, що становило 40 350 доларів США. А наступними заявами цю суму він вже називав "неотриманим своїм прибутком", який розписав аж до 2031 року і сумою в 52 050 доларів США", - йдеться в повідомленні гурту.

Тим часом колектив подав зустрічний позов проти Лапковського, аби скасувати дію відповідного патенту. За словами гурту, вони хочуть поставити на місце "патентних шахраїв", аби інші артисти не зіткнулися з подібним та могли вільно творити.

Гурт "Антитіла" / Фото: instagram.com/antytila_official

"На минулому тижні, за кілька днів до засідання Київського апеляційного суду, троль Лапковський намагався зупинити наш зустрічний позов про скасування одіозного патенту на корисну модель, який був виданий Укрпатентом 2013 року. "Антитіла" не тільки в своїх інтересах, а й в інтересах всієї музичної індустрії докладають максимум зусиль для скасування дії даного патенту, аби українські музиканти могли творити вільно, не озираючись на те, чи не порушили вони запатентовані кимось природні фізичні, акустичні явища", – йдеться в повідомленні гурту.

Нагадаємо, на колектив подали до суду ще 2019 року через те, що "Антитіла" під час створення своїх пісень нібито використали патент Сергія Лапковського на корисну модель №74516 "Спосіб налаштування параметрів музичної композиції". Музиканти відстоювали свою правоту в суді. Абсурдну справу тоді закрили на користь "Антитіл". Однак під час повномасштабної війни Лапковський подав апеляцію.

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