З Ігорем Покладом прощаються в Києві: як минає похорон Героя України і хто із зірок прийшов

Прощання з Ігорем Покладом у Києві / © ТСН

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У Києві відбувається церемонія прощання з композитором Ігорем Покладом, який помер у ніч проти 9 липня.

Урочиста церемонія поховання минає просто зараз у Національній філармонії Києві. Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua з місця подій. Вшанувати пам'ять легендарної особистості прийшли родичі, колеги й відомі друзі.

Також до приміщення сходяться кияни й гості міста. Звідусіль лунає прощальна музика, зокрема, мелодії, написані самим Ігорем Покладом. Прощальна церемонія розпочалася о 10:00. Підтримати родину Ігоря Поклада прийшли Олексій Суханов, Юрій Рибчинський, Мирослав Вантух, волонтер Костянтин Гудаускас який вивіз родину Поклада з окупації, режисер Семен Горов, донька Віктора Ющенка Віталіна. Більшість приносить квіти й вінки, щоб вшанувати пам’ять.

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Прощання з Ігорем Покладом у Києві / © ТСН

Прощання з Ігорем Покладом у Києві / © ТСН

Прощання з Ігорем Покладом у Києві / © ТСН

Прощання з Ігорем Покладом у Києві / © ТСН

Кореспонденти ТСН.ua повідомляють, що після прощання Ігоря Поклада поховають на Берковецькому кладовищі столиці.

Тим часом вдова Ігоря Поклада Світлана під час прощальної церемонії пригадала останні дні життя видатного композитора. Зі смутком вона розповіла, що її коханий пішов з життя через важку хворобу під час чергового обстрілу Києва. Водночас вона подякувала усім близьким, рідним і небайдужим за підтримку її родини у цей непростий час.

"Хочу висловити найщирішу подяку кожному: тим, хто зателефонував, чи пролив сльозинку, коли дізнався цю трагічну звістку. Були дуже важкі часи, зокрема на тлі того, що відбувається в країні. Так, він дійсно пішов з життя під звук "Шахедів", які летіли у нас над головою. Але він пішов дуже тихо, мирно, спокійно… Господь настільки його любив, що під час такого важкого діагнозу він не мав жодної хвилини болю. Мабуть, це має якось втішити кожного з нас", — поділилася вдова у коментарі кореспондентам ТСН.ua.

Прощання з Ігорем Покладом у Києві / © ТСН

Прощання з Ігорем Покладом у Києві / © ТСН

Нагадаємо, нещодавно Ротару, Зібров, Сумська та інші зірки України відреагували на смерть композитора Ігоря Поклада.

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