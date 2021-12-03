З іменним тортом та феєрверком: Брітні Спірс показала, як відсвяткувала 40-річчя на свободі

Коханий зірки підготував їй справжній сюрприз.

Американська попзірка Брітні Спірс 2 грудня відсвяткувала ювілей – співачці виповнилося 40 років.

І це перший день народження Брітні за останні 13 років, який вона провела так, як хоче. Оскільки не так давно артистка нарешті звільнилася від опікунства батька Джеймі Спірса і тепер вільна робити все, що хоче.

І першою чергою на свій день народження Спірс разом з нареченим, фітнестренером Семом Асгарі вирушила у мандрівку. Як розповіла Брітні, вона вперше за останні 10 років покинула територію США.

Куди ж знаменитість з коханим літали, вона поки не розкриває, проте показала, як минуло її свято. Асгарі підготував нареченій справжній сюрприз. На літаку коханий Брітні відкоркував шампанське та презентував їй іменний торт у вигляді першої літери імені Брітні, прикрашений трояндами.

А коли вони прилетіли на місце святкування, на артистку чекала кімната, прикрашена різнокольоровими кульками. Пару зустрічали музики з гітарами та скрипкою. А ввечері на честь Спірс у небі вибухнув величезний святковий феєрверк.

"Я така благословенна і вдячна! Сльози радості сьогодні... Дякую за всі побажання на день народження! P.S Я навіть шампанського не випила. Я не брешу!" – поділилася Спірс.

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