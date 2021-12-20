З Каменських та Потапом: Осадча та Горбунов похрестили 4-місячного сина у День Миколая

З Каменських та Потапом: Осадча та Горбунов похрестили 4-місячного сина у День Миколая

Таїнство відбулося у церкві на Аскольдовій могилі у Києві.

Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов День святого Миколая цьогоріч провели по-особливому.

19 грудня пара вирішила похрестити свого молодшого сина Данила, якому у цей день виповнилося чотири місяці. Таїнство відбулося у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі у Києві.

Про подію з шанувальниками поділилися не молоді батьки, а їхні друзі – Потап і Настя Каменських, які також були присутні на хрещенні.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

"Похрестили ще одного Горбунова", - підписала фото з церкви Настя.

Для такої важливої події зіркова мама Катерина Осадча обрала розкішну вишиту сукню, а знаменитий батько був у класичному чорному костюмі та білій сорочці. Після таїнства подружжя запросило найближчих гучно відсвяткувати цю подію.

instagram.com/kamenskux

Осадча та Горбунов разом з родиною та друзями вирушили до одного зі столичних ресторанів. Там було і частування, і танці, і навіть Святий Миколай.

instagram.com/realpotap

instagram.com/realpotap

Зазначимо, що Данило - другий спільний син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова. Малюк з'явився на світ 19 серпня цього року. Також у подружжя є син Іван, якому чотири роки. Від попереднього шлюбу у Катерини також є син Ілля, зараз хлопцю 18 років.

Катерина та Юрій з сином Данилом / instagram.com/kosadcha

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