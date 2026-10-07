"З хлопцями я така не була": Ірина Федишин здивувала змінами під час третьої вагітності

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Вагітна співачка Ірина Федишин розповіла про зміни під час третьої вагітності та реакцію синів на майбутнє поповнення в родині.

Зірка вже готується втретє стати мамою. Цього разу артистка чекає на доньку. Ірина зізнається, що нова вагітність помітно відрізняється від двох попередніх. Вона стала більш емоційною та навіть капризною. Окрім того, у неї кардинально змінилися харчові вподобання. Особливо сильно знаменитість потягнуло на солодке.

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Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Окремо Федишин пригадала, як її сини Юрій та Олег дізналися про майбутнє поповнення. Молодший, 11-річний Олег, фактично сам здогадався, що в родині станеться важлива зміна.

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«Гарно відреагували. Ну Олежик одразу сказав: „Буде дитина?“. Я не знаю, звідки він це знав. Я його потім питаю, кажу: „Олежик, а як ти так одразу мене спитав?“. А він каже: „Ну, ви така пухленька стала“», — зі сміхом пригадала артистка на «Радіо Люкс Львів».

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

За словами Ірини, саме третя вагітність відкрила в ній чимало нових емоційних реакцій. Вона помітила, що стала чутливішою та дозволяє собі більше примх, ніж раніше. Водночас найбільше її здивували зміни в смаках. Якщо раніше співачка майже не цікавилася десертами, то тепер ситуація кардинально інша.

«Я думаю, що трошки капризніша стала. По-перше, більш емоційна. Мені здається, що з хлопцями я така не була. Смаки помінялись в мене кардинально. Раніше не їла солодкого, мене взагалі не приваблювали торти, ті всі креми. То тепер я ходжу по супермаркеті… ну взагалі тягне на все насправді, я їм все!», — зізналася Федишин.

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно вагітна Ірина Федишин приїхала до мами у гості й замилувала фото з нагоди особливого свята.

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