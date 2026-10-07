ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1591
Час на прочитання
2 хв

"З хлопцями я така не була": Ірина Федишин здивувала змінами під час третьої вагітності

Співачка розповіла про незвичні зміни в апетиті та кумедну реакцію сина.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ірина Федишин

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Вагітна співачка Ірина Федишин розповіла про зміни під час третьої вагітності та реакцію синів на майбутнє поповнення в родині.

Зірка вже готується втретє стати мамою. Цього разу артистка чекає на доньку. Ірина зізнається, що нова вагітність помітно відрізняється від двох попередніх. Вона стала більш емоційною та навіть капризною. Окрім того, у неї кардинально змінилися харчові вподобання. Особливо сильно знаменитість потягнуло на солодке.

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Окремо Федишин пригадала, як її сини Юрій та Олег дізналися про майбутнє поповнення. Молодший, 11-річний Олег, фактично сам здогадався, що в родині станеться важлива зміна.

«Гарно відреагували. Ну Олежик одразу сказав: „Буде дитина?“. Я не знаю, звідки він це знав. Я його потім питаю, кажу: „Олежик, а як ти так одразу мене спитав?“. А він каже: „Ну, ви така пухленька стала“», — зі сміхом пригадала артистка на «Радіо Люкс Львів».

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

За словами Ірини, саме третя вагітність відкрила в ній чимало нових емоційних реакцій. Вона помітила, що стала чутливішою та дозволяє собі більше примх, ніж раніше. Водночас найбільше її здивували зміни в смаках. Якщо раніше співачка майже не цікавилася десертами, то тепер ситуація кардинально інша.

«Я думаю, що трошки капризніша стала. По-перше, більш емоційна. Мені здається, що з хлопцями я така не була. Смаки помінялись в мене кардинально. Раніше не їла солодкого, мене взагалі не приваблювали торти, ті всі креми. То тепер я ходжу по супермаркеті… ну взагалі тягне на все насправді, я їм все!», — зізналася Федишин.

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно вагітна Ірина Федишин приїхала до мами у гості й замилувала фото з нагоди особливого свята.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie