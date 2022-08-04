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З Кошовим та Навроцькою і на сцені з привітанням від ЗСУ: як Могилевська 47-річчя святкувала

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З Кошовим та Навроцькою і на сцені з привітанням від ЗСУ: як Могилевська 47-річчя святкувала

Українська співачка Наталія Могилевська 2 серпня відсвяткувала день народження.

2 серпня на сцені Національного театру ім. Лесі Українки Наталія Могилевська зустріла свій 47-й день народження, граючи у моновиставі "Я вдома".

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Повна зала гостей, серед яких було багато українських військових, працівників  національної поліції, представників тероборони, медиків та волонтерів.

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"Дякую всім за цей вечір! За привітання, оплески, квіти, за сюрпризи та вашу увагу! Я щаслива! Люблю вас! Перемоги нашій Україні! Миру нам всім!" - подякувала співачка.

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З самого початку війни в Україні Могилевська залишається  вдома. Кожного дня вона відправляє свій меседж турботи та підтримки всім українцям.

Ті, хто не зміг особисто бути присутніми, влаштували співачці сюрприз. Наприкінці вистави загасили світло, а на екрані з'явилося відеопривітання від військових ЗСУ: "Бажаємо великого жіночого щастя! Ви працюйте, а ми вас прикриємо!".

Привітати з днем народження Могилевську також прийшли колеги та друзі з шоубізнесу: Євген Кошовий разом з дружиною Ксенією та Юзиком, Влад Дарвін, Юрій Рибчинський, Ольга Навроцька.

Могилевська та Євген Кошовий / ©
Могилевська та Євген Кошовий
Могилевська та Юрій Рибчинський / ©
Могилевська та Юрій Рибчинський
Могилевська та Влад Дарвін / ©
Могилевська та Влад Дарвін

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