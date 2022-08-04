З Кошовим та Навроцькою і на сцені з привітанням від ЗСУ: як Могилевська 47-річчя святкувала

2 серпня на сцені Національного театру ім. Лесі Українки Наталія Могилевська зустріла свій 47-й день народження, граючи у моновиставі "Я вдома".

Повна зала гостей, серед яких було багато українських військових, працівників національної поліції, представників тероборони, медиків та волонтерів.

"Дякую всім за цей вечір! За привітання, оплески, квіти, за сюрпризи та вашу увагу! Я щаслива! Люблю вас! Перемоги нашій Україні! Миру нам всім!" - подякувала співачка.

З самого початку війни в Україні Могилевська залишається вдома. Кожного дня вона відправляє свій меседж турботи та підтримки всім українцям.

Ті, хто не зміг особисто бути присутніми, влаштували співачці сюрприз. Наприкінці вистави загасили світло, а на екрані з'явилося відеопривітання від військових ЗСУ: "Бажаємо великого жіночого щастя! Ви працюйте, а ми вас прикриємо!".

Привітати з днем народження Могилевську також прийшли колеги та друзі з шоубізнесу: Євген Кошовий разом з дружиною Ксенією та Юзиком, Влад Дарвін, Юрій Рибчинський, Ольга Навроцька.

Могилевська та Євген Кошовий

Могилевська та Юрій Рибчинський

Могилевська та Влад Дарвін

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