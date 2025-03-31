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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1522
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З Лесею Нікітюк стався неприємний конфуз: ведуча показала, як їй допоміг наречений

Зі знаменитістю стався неприємний інцидент саме тоді, коли вона готувала.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча, а віднедавна й акторка Леся Нікітюк пожалілася на неприємний конфуз, який з нею стався просто вдома.

Знаменитість вирішила приготувати зелений борщ. Утім, індукційна плита підвела ведучу. Скло приладу неочікувано луснуло. Леся Нікітюк була неабияк обурена. На допомогу їй прийшов наречений-військовий Дмитро Бабчук. Він заклеїв скотчем плиту, що луснула. Окрім того, Бабчук ще й надав медичну допомогу ведучій, яка, схоже, порізала палець.

З Лесею Нікітюк стався конфуз / © instagram.com/lesia_nikituk

З Лесею Нікітюк стався конфуз / © instagram.com/lesia_nikituk

“Неділя (31 березня — прим. ред.) почалася з того, що тріснула плита. Висловлюю подяку Дмитру за вчасно надану медичну допомогу моєму пальчику і цій нещасній індукційці”, — пожалілася ведуча.

З Лесею Нікітюк стався конфуз / © instagram.com/lesia_nikituk

З Лесею Нікітюк стався конфуз / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк хвилювалася, що зеленого борщу через тріснуту плиту не буде. Однак, ідея Дмитра зі скотчем видалася дієвою. Леся Нікітюк таки приготувала страву. Утім, плиту все ж таки доведеться замінити.

Леся Нікітюк таки приготувала зелений борщ / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк таки приготувала зелений борщ / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Нікітюк на початку січня оголосила, що виходить заміж за коханого-військового. Нещодавно шоумен Олександр Педан прокоментував заручини своєї колеги та зізнався, як привітав її.

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