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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
4426
Час на прочитання
2 хв

З Максимом Неліпою прощаються в Києві: як минає похорон шоумена-воїна і хто із зірок прийшов

Провести в останню путь зірку приїхали рідні, побратими й зіркові друзі.

Автори публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Церемонія прощання з Максимом Неліпою

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

У Києві відбулася церемонія прощання з шоуменом-військовим Максимом Неліпою.

Зірка, який від початку повномасштабного вторгнення служив у лавах ЗСУ, трагічно загинув на фронті 12 травня. А урочиста церемонія поховання відбулася сьогодні, 23 травня, у Києві. Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua з місця подій. Вшанувати пам'ять полеглого захисника прийшли родичі, друзі й побратими Максима.

На вході до зали розмістили фото, де у він у військовій формі і під час участі в "Дизель Шоу". До приміщення сходяться кияни й гості міста. Звідусіль лунають прощальні мелодії оркестру, а присутні віддають шану Героєві, ставши на одне коліно.

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

До слова, провести в останню путь шоумена-воїна прийшли й українські зірки. Зокрема, серед присутніх був ведучий Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою. У коментарі він розповів, що товаришував з Максимом близько 20 років і запам'ятає його як дуже талановиту людину.

"Ми були в теплих близьких стосунках. У нас спільний кум наших дітей. Ми знайомі з середини 2000-х років. Спочатку це були професійні стосунки — Макс вів "Лотерею" й він ішов з шоу і запропонував мені бути ведучим. Так ми і познайомилися. А потім товаришували родинами вже 20 років тому. Макс — дуже талановита людина. Він був одним з найкращих ведучих періоду розквіту українського телебачення. У побуті він був дуже веселим, багато робив руками. Шкода", — висловився про втрату товариша ведучий.

Водночас підтримати родину Максима Неліпи також прийшли команда "Дизель Шоу", співак Віталій Козловський, Олександр Педан, Марічка Падалко, Костянтин Грубич й інші. Більшість приносить квіти й вінки, щоб вшанувати пам’ять.

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Церемонія прощання з Максимом Неліпою / © ТСН

Кореспонденти ТСН.ua повідомляють, що після прощання Максима Неліпу поховають на Байковому кладовищі столиці.

До речі, син Максима Неліпи не зміг приїхати на похорон батька через поважну причину.

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