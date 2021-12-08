З Мішиною та Войтенком: 1+1 готує магічну прем'єру серіалу "Чарівник великого міста"

У новій історії глядачі спостерігатимуть за пригодами трьох друзів, які вдають із себе псевдо-магів.

Телеканал 1+1 та "IQ продакшн" розпочали знімання комедійного детективу "Чарівник великого міста".

У новій історії глядачі спостерігатимуть за пригодами трьох друзів, які вдають із себе псевдо-магів. Та через цей обман доля зіграє з ними злий жарт - одного дня їм доведеться створити диво по-справжньому. У серіалі знімаються улюблені українські актори: Ксенія Мішина, Сергій Журавльов, Костянтин Войтенко, Андрій Ісаєнко та Наталка Денисенко.

пресслужба каналу "1+1"

За сюжетом, троє друзів – Макс Бойко, Вітя Мельник та Даня Ковальчук реалізовують прибуткову, але не зовсім легальну бізнес-ідею. Макс вдає з себе екстрасенса на ім'я Миролюб, а Мельник з Ковальчуком збирають інформацію про клієнтів.

пресслужба каналу "1+1"

Таким чином вони розшукують зниклих людей, повертають невірних чоловіків у родину, допомагають притягнути удачу, тощо. Та одного дня на Миролюба починає "полювання" журналістка Еля, яка спеціалізується на викритті псевдо-магів. Друзі розробляють план, як відвернути від себе увагу журналістки, але чи спрацює він? Адже для цього Миролюбу доведеться створити справжнє диво. До чого приведуть фантастичні пригоди друзів, глядачі 1+1 дізнаються вже незабаром.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

"Необов'язково вірити в магів чи екстрасенсів для того, щоб у вашому житті сталося щось по-справжньому неймовірне. У світі завжди є місце для дива, і наші герої це доводять. Бажання створити диво для близьких – це те, що робить наше життя прекрасним вже сьогодні, для цього потрібне лише прагнення та трішки натхнення", - сказав режисер-постановник проєкту Мирослав Латик.

пресслужба каналу "1+1"

Серіал "Чарівник великого міста" - це адаптація формату компанії "Mauris Film".

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