З Містером Бігом із "Сексу і міста" припинили співпрацю після звинувачень у зґвалтуванні

З Містером Бігом із "Сексу і міста" припинили співпрацю після звинувачень у зґвалтуванні

Реклама з актором зникла з Мережі.

Американський актор Кріс Нот вже почав розплачуватися кар'єрою після того, як його у зґвалтуваннях звинуватили одразу дві жінки.

Так, з Мережі зник рекламний ролик бренду велотренажерів Peloton за участі зірки серіалу "Секс і місто". Як пояснили представники компанії у коментарі виданню Variety, вони не могли не відреагувати на звинувачення жінок:

"Кожне звинувачення у сексуальному насильстві має сприйматися серйозно. Ми не знали про звинувачення, коли представили Кріса Нота у нашій відповіді на перезавантаження HBO. Ми припинили просування відео та архівували пов'язані з ним пости у соцмережах", - йдеться в офіційній заяві бренду.

Associated Press

Як відомо, у першій серії продовження "Сексу і міста" герой Кріса Нота Містер Біг помирає від серцевого нападу після активного тренування на велотренажері бренду Peloton. Після цієї серії акції компанії-виробника тренажера почали швидко падати. Щоб запобігти сильним фінансовим проблемам, був відзнятий рекламний ролик, у якому знявся Кріс Нот. У відео Містер Біг нібито підлаштував свою смерть на тренажері, аби втекти з новою коханою – фітнес-тренеркою.

А після всього цього Нота звинуватили у сексуальному насильстві. Дві жінки розповіли свої історії The Hollywood Reporter окремо, з різницею в декілька місяців і не знають одна одну.

Перший інцидент нібито стався у Лос-Анджелесі 2004 року, а другий – у Нью-Йорку 2015-го. Жінки свої імена приховують. Після такої гучної статті Кріс Нот заявив, що інтим між ними був за згодою. Й звинувачення - наклеп. Чому про це заговорили зараз - не розуміє. Самі ж жінки пояснюють, розбурхало болючі спогади перезавантаження серіалу "Секс і місто".

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