З Наталею Сумською і Вакарчуком: як у Києві відбувся показ комедії "Коза Ностра. Мама їде" з Ірмою Вітовською

Від 1 грудня 2022 року на широкі екрани вийшла українсько-італійська комедія "Коза Ностра. Мама їде", як принесла глядачам не лише краєвиди українських Карпат та сонячної Італії, а й подарувала нагоду насолодитись комедійним талантом неперевершеної акторки Ірми Вітовської.

7 грудня у столиці відбувся спеціальний показ "Коза Ностра. Мама їде". Підтримати авторів стрічки завітали зірки українського шоубізу та кіноіндустрії, зокрема лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, лідерка гурту Go_A Катерина Павленко, акторки Наталія Васько та Наталя Сумська, актор Олександр Боднар, продюсер та сценарист Олексій Гладушевський, режисер Тарас Томенко та Володимир Тихий, продюсер Тарас Босак, поет та видавець Іван Малкович, письменник Андрій Кокотюха.

Показ стрічки "Коза Ностра. Мама їде" у Києві

Показ стрічки "Коза Ностра. Мама їде" у Києві

Показ стрічки "Коза Ностра. Мама їде" у Києві

Спеціальний показ відвідала акторка дубляжу Антоніна Хижняк. Разом із колегами, відомими українськими акторами, Назаром Задніпровським, Юрієм Горбуновим, Олегом Стальчуком та Дмитром Гавриловим вона озвучувала італійських персонажів.

Показ стрічки "Коза Ностра. Мама їде" у Києві

У залі лунав щирий сміх, а титри фільму супроводжувалися гучними оваціями глядачів.

Головна героїня фільму Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії, щоб жити з донькою та допомагати в догляді за онуком. Та виявляється, на приїзд мами ніхто не чекав… Після сварки з донькою Влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі дона Фредо, нині вдівця, який переживає глибокі кризи – особистісну, сімейну та фінансову. Влада влаштовується прибиральницею, але стає порятунком цього дому: мамою для дітей дона Фредо та реформаторкою дотепер старої, неефективної та, головне, негуманної мафії.

"Сподіваюся, ви всі хоча б на трошки забули, у який період ми живемо. Не думала, що картина вийде зараз. Але в мене чомусь таке відчуття, що саме зараз для неї і час. Це така терапія. Перший показ був у Франківську, його відвідало чимало переселенців, які після перегляду дякували і говорили, що їм стало трохи легше. Це такі дитячі емоції. Для мене цей фільм наївний — саме такий, якого зараз не вистачає. У нього дуже правильний посил: сім'я разом – і це прекрасно", – прокоментувала Ірма Вітовська.

Показ стрічки "Коза Ностра. Мама їде" у Києві

Акторка також поділилася із глядачами кількома цікавими історіями, пов'язаними зі зніманнями кінокомедії.

Так, виявляється, в одній зі сцен, яку знімали на ринку, зіграли справжні італійські торговці. У перерві між зніманнями вони викрикували "Віва Україна". У фільмі з'являється італійська акторка українського походження Юлія Соболь, вона втілила на екрані доньку Влади Кози, Марію. В обох версіях комедії, як в український, так і в італійській звучать діалекти: гуцульський (Влада Коза родом із Верховини) та сицилійській (крім того, що більшість подій розгортаються на острові, переважна кількість акторів родом із Сицилії).

Показ стрічки "Коза Ностра. Мама їде" у Києві

"Кажуть, у темні часи краще видно світлих людей. Це точно про Ірму Вітовську. "Коза Ностра. Мама їде" – дуже легкий, з фірмовим гумором Ірми. Це одна година сорок хвилин світла. А світло сьогодні потрібно усім. З усіх джерел", – поділився враженнями після перегляду Святослав Вакарчук.

"Коза Ностра. Мама їде" – перша українська кінокомедія, яка вийшла в загальнонаціональний український прокат з початку повномасштабного вторгнення. Стрічка про пригоди мужньої, сильної та трохи шаленої української жінки – в усіх відчинених кінотеатрах країни.

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