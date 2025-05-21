З Ніколь Кідман стався неприємний конфуз на Каннському кінофестивалі

Ніколь Кідман / © Associated Press

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З голлівудською акторкою Ніколь Кідман стався неприємний конфуз у Каннах.

Знаменитість прибула на Каннський кінофестиваль. Артистка на подію одягнула довгу мереживну червону сукню. Біляве волосся зірка розпустила. Утім, пильні користувачі Мережі запримітили недоліки в образі акторки та почали сперечатися, що вона цього разу не надто підготувалася до заходу.

Ніколь Кідман славиться своєю любов'ю до перук. Як виявилося, у Каннах акторка знову приховала натуральне волосся. Утім, користувачі діляться, що цього разу перука в образі дуже виділялася. Зокрема, з-під розкішних локонів було помітно справжнє волосся акторки, яке відрізнялося за відтінком. Окрім того, юзери звернули увагу, що стиліст зірки не приховав сітку перуки.

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Ніколь Кідман / © Associated Press

Як пише видання RadarOnline, у Ніколь Кідман натуральне волосся тонке та агресивно реагує на укладки та постійно фарбування. Тож, аби мати ефектний вигляд, зірка віддає перевагу перукам. Таким чином знаменитість береже натуральне волосся, а також доповнює свої образи.

Нагадаємо, інша голлівудська акторка – Анджеліна Джолі – приємно здивувала в Каннах. Знаменитість вшанувала пам'ять української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула від російської ракети.